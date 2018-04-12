Уикенд нового иранского кино пройдет в Петербурге и Москве

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С 13 по 15 апреля в Петербурге и Москве уикенд «Иран, каким вы его еще не видели» представит лекции об иранском кино и культуре и фильмы одного из главных современных режиссеров Ирана – Мани Хагиги.

Уикенд приурочен к выходу в прокат нового фильма Мани Хагиги «Свинья» (в прокате с 19 апреля).

«Кино-поэзия, кино-загадка, кино-бунт. Кино в Иране — предмет гордости, экспорта на международные фестивали и нешуточных запретов. Опальный режиссер Джафар Панахи подпольно снимает кино и прячет флешку в пирожное, чтобы его фильм увидели в Каннах, а не менее талантливый Асгар Фархади создает универсальные истории на злобу дня и получает за них "Оскар"», — сообщают организаторы уикенда.

«Мы же хотим показать зрителям два последних фильма Мани Хагиги — иранского режиссера (не запрещенного на родине), в равной степени любимого фестивалями и публикой. Самобытный, яркий и каждый раз удивляющий, Хагиги создает настоящие фильмы-события, будь то абсурдный нео-нуар "Приходит Дракон!" или уморительная "Свинья". Детективные расследования, шутки за гранью добра и зла, очень модные герои — такого иранского кино вы еще не видели!».

Программа уикенда в Петербурге:

13 апреля в 20:00 в кинотеатре «Англетер» — Показ фильма Мани Хагиги «Приходит дракон» (участник Берлинале-2017)

14 апреля в 16:00 в пространстве ОХТА LAB — Лекция киноведа Жамили Садуллаевой о современном кино Ирана и иранском кинематографе (вход по регистрации)

14 апреля в 16:00 в кинотеатре «Каро 11 Охта» — Премьера фильма Мани Хагиги «Свинья» (участник Берлинале-2018)

15 апреля в 18:00 в кинотеатре «Англетер» превью-показ фильма Мани Хагиги «Свинья» (участник Берлинале-2018)

Программа уикенда в Москве: