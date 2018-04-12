Умерла Мария Ферретти© Il Manifesto
11 апреля в возрасте 59 лет умерла итальянский историк Мария Ферретти.
Об этом сообщает Международный Мемориал.
Мария Ферретти окончила Римский университет Ла Сапиенца (1984), защитила диссертацию по истории в Высшей школе социальных наук в Париже, преподавала историю в Российско-французском учебно-научном центре исторической антропологии имени Марка Блока при РГГУ в Москве, в Высшей школе социальных наук и Институте политических исследований в Париже, была профессором современной истории факультета политических наук Тосканского университета в Витербо.
Специализировалась на истории России ХХ века, социальной истории СССР, особое внимание уделяла проблеме генезиса сталинизма, а также культуре исторической памяти в СССР и постсоветской России. Cотрудничала с российскими исследователями из общества «Мемориал», Фонда Горбаева, РГГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Автор книг «Искалеченная память. Россия вспоминает» (1993), «Сталинградская битва» (2001) и многих других исследований.
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