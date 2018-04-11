В Московской консерватории состоится фестиваль «Вселенная – Светланов!»

Сегодня, 11 апреля, объявлена программа фестиваля «Вселенная – Светланов!», который пройдет 10–11 ноября в Московской консерватории. В программе 13 концертов, среди участников фестиваля Вадим Репин, Алексанр Князев, Александр Рудин и Борис Березовский.

Фестиваль проводится в год 90-летия Евгения Светланова (1928–2002), его организует Международный конкурс дирижеров имени Е.Ф. Светланова.

За два дня на фестивале, площадками которого станут все четыре концертных зала и фойе Московской консерватории, состоятся 13 концертов, 6 мастер-классов, открытые репетиции, выставки, видеопросмотры и творческие встречи. Веб-канал классической музыки Medici.tv будет транслировать фестиваль в прямом эфире.

В программе концертов любимые произведения Светланова, произведения, посвященные ему, и его собственные сочинения.

В фестивале примут участие Государственный симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, симфонический и камерный оркестры Московской консерватории Борис Березовский (фортепиано), Александр Князев (виолончель), Вадим Репин (скрипка), Ярон Эрман (фортепиано), Андрей Коробейников (фортепиано), Эллина Пак (альт), Дмитрий Махтин (скрипка), Джулия Чичильяно (фортепиано), Квартет имени Бородина, Государственная хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Петр Мигунов (бас), Андреа Фаллико (кларнет) и другие музыканты.

За дирижерский пульт встанут лауреаты Международного конкурса дирижеров имени Е.Ф. Светланова Лио Куокман, Роберто Форес Весес, Кале Куусава и Роберт Тревиньо.







