Beat Film Festival объявил музыкальную программу

В этом году фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival представит совместную программу с объединением S-11 и клубом «Солянка» и другие музыкальные фильмы.

В совместную программу с клубом «Солянка» и творческим объединением S-11 вошли два фильма, герои которых напрямую связаны с жизнью главного московского клуба конца нулевых.

Фильм «Заткнись и играй на фортепиано» (Shut Up and Play the Piano, Германия, 2018) посвящен берлинскому музыканту Чилли Гонзалесу, лауреату премии «Грэмми» за работу над последним альбомом Daft Punk, выступившему на пятилетии «Солянки» в 2009 году. Премьера фильма с участием режиссера Филиппа Йедике пройдет при поддержке Гёте-Института в Москве.

Второй фильм — «Наследие итало-диско» (Italo Disco Legacy, Германия, 2017) Пьетро Антона — рассказывает об истоках и влиянии жанра итало-диско. Показ состоится 9 июня во дворе института «Стрелка» и продолжится вечеринкой с участием героя фильма, диджея Beppe Loda. Показ и вечеринка пройдут при поддержке Итальянского института культуры в Москве.

Также на Beat Film Festival будут показаны «Depeche Mode: 101» (Великобритания-США, 1989) американского режиссера Д.А. Пеннебейкера — фильм о концерте, который Depeche Mode дали в Пасадене в 1988 году в поддержку альбома «Music for the Masses», и «A Bunch of Kunst» — фильм Кристин Франц о британской группе Sleaford Mods.

В своем новом фильме «Word Is Bond» (США, 2018) исследователь черной культуры Саша Дженкинс рассказывает, как в южном Бронксе возник современный рэп, за несколько десятилетий превратившийся из маргинального жанра в мейнстрим. Больше всего режиссера интересовал лингвистический аспект: в интервью он признался, что хотел показать, «насколько умны те, кто сочинил эти строчки», намекая на приглашенных в картину звезд. О хип-хопе в «Word Is Bond» рассуждают Nas, Rakim и Big Daddy Kane и самые интересные молодые исполнители, такие как Run The Jewels, Pusha T, Андерсон Пак и Винс Стейплс.

Возможно, самым необычным событием музыкальной программы фестиваля станет показ фильма Джими Тенора и Йори Хулкконена «Nuntius» (Финляндия, 2014). Саундтрек к этой картине можно будет вживую услышать 3 июня в клубе «Плутон». Работая над фильмом, финские электронщики вооружились теорией Жан-Люка Годара и полностью отказались от сценария в пользу спонтанной импровизации. Помимо французского классика, Тенор и Хулкконен явно вдохновлялись немым кино 1920-х и сай-фаем более поздней эпохи: в фильме легко различить отсылки к «Метрополису» Фрица Ланга и «Солярису» Андрея Тарковского. Показ пройдет при поддержке Посольства Финляндии в Москве.