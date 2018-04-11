«Винзавод» проводит набор в лаборатории журналистики и художественной критики

До 1 мая Центр современного искусства «Винзавод» принимает заявки на участие в своих новых проектах – «Лаборатория журналистики» и «Лаборатория художественной критики».

«Лаборатория журналистики» предназначена для тех, кто хочет получить максимум практических навыков в области медиа-коммуникаций, «Лаборатория художественной критики» (проводится совместно с институтом «База») — для желающих научиться профессионально работать с текстами на тему искусства.

Как сообщают организаторы, лаборатории совмещают в себе профессиональное обучение и практику, предоставляя участникам возможность общения напрямую с экспертами и одновременную отработку полученных знаний. Для публикаций материалов и поддержки учащихся Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» запускает специальную онлайн-платформу.

Программа «Лаборатории журналистики» состоит из двух блоков. Первый, дистанционный блок пройдет в формате индивидуальной работы участников проекта с экспертами из СМИ. Во втором блоке запланирована сессия-интенсив из серии практикумов журналистов ведущих федеральных изданий.

Образовательная программа «Лаборатории художественной критики» разделена на три триместра, продолжительность обучения — один год. Учебный план включает в себя еженедельные теоретические и практические занятия (три раза в неделю), а также выпуск печатного бюллетеня — нового периодического издания по искусству, критике и теории.

Собеседования в Москве с авторами заявок пройдут 17–18 мая, список зачисленных будет объявлен 18–19 мая.

Проекты реализуются в рамках новой концепции развития ЦСИ «Винзавод»



