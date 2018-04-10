Всероссийский фестиваль Союза композиторов России охватит 11 городов

С апреля по июнь в 11 российских городах пройдет Всероссийский фестиваль Союза композиторов России.

Программа фестиваля опубликована на сайте Союза композиторов России. Ее открывают органный концерт к десятилетию Калининградского отделения Союза композиторов в Светлогорске и авторские концерты в Самаре и Самарской области.

Также на фестивале состоятся концерты «Композиторы России — ХХI век» в Белгороде, «И с веком встречается век» к 130-летию А.В. Станчинского в Смоленске, «Памяти выдающихся композиторов Воронежской области», фестиваль «Композиторы Ставрополья», гала-концерты II Городского фестиваля «Композиторы Саратова — детям» и лауреатов I Всероссийского «Открытого конкурса молодых композиторов и хоровых дирижеров имени В. Ходоша» в Ростове-на-Дону.

В Москве фестиваль начнется 14 мая в Российском национальном Музее музыки фотовыставкой «История Союза композиторов в фотографиях», на которой будут представлены работы фотожурналиста газеты «Известия», четырехкратного обладателя премии World Press Photo Виктора Ахломова. В этот день в Прокофьевском зале Музея музыки выступит «МолОт-ансамбль» (Петербург), он исполнит песни из популярных кинофильмов в новых аранжировках Артура Зобнина и сочинения композиторов нового поколения.

Выставка в Музее музыки продлится до 14 июня, а затем отправится по российским городам.

16 мая в Музее Прокофьева состоится открытая встреча с председателем Союза композиторов России, композитором Алексеем Рыбниковым.

На 17 мая в Музее Прокофьева запланирован второй #нелекторий «Петя и волки» критика, журналиста и композитора Петра Поспелова. #Нелекторий — новый проект Союза композиторов России, цикл встреч с современными авторами, музыкальными критиками, исполнителями, посвященный современной музыке. Герои фестивального #нелектория — композитор Александр Маноцков и поэт Михаил Чевега.

Главным событием фестиваля станет 20 мая концерт Союза композиторов России в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В программе концерта музыка Эдуарда Артемьева, Антона Танонова, Александра Чайковского, Родиона Щедрина, Алексея Рыбникова, Кузьмы Бодрова, Александра Клевицкого и Рашида Калимуллина.

На концерте выступят Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор. Солисты — Юрий Башмет (альт), Надежда Гулицкая (сопрано) и Игорь Федоров (кларнет).

Всероссийский фестиваль Союза композиторов России проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Российского Музыкального Союза



