Антон Долин будет вести телешоу «Искусство кино»© ТВ-3
20 апреля в 23:45 на телеканале ТВ-3 впервые выйдет ток-шоу «Искусство кино», ведущим которого станет главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик Антон Долин.
Как сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ТВ-3, новая телепрограмма представляет собой «совместный проект ТВ-3 и старейшего в России журнала о кинематографе "Искусство кино"».
«Куда движется современное кино? Чему оно учит наше общество? Что любит сегодняшний зритель, и кто решает, о чем снимать фильмы? Ведущий Антон Долин и его знаменитые гости обсуждают самые злободневные вопросы отечественного и не только кинематографа в студии программы», — говорится в анонсе ток-шоу «Искусство кино» на сайте ТВ-3.
Среди первых гостей студии заявлены режиссеры Федор Бондарчук и Алексей Герман и актриса Алиса Хазанова.
«Аналитических программ, связанных с кино, на российском телевидении сегодня практически нет, — цитирует пресс-служба ТВ-3 Антона Долина. — Эта передача, как и наш журнал, направлена на изучение и пропаганду кино. <...> Это не анонс, не реклама, а "разговор вглубь". Тема дискуссии — это всегда нечто большее, чем просто обсуждение фильма, что-то, связанное с кинематографом, но способное выйти за его рамки».
Ежемесячный искусствоведческий аналитический журнал «Искусство кино» выходит с 1931 года. Антон Долин возглавил его прошлым летом, сменив в этой должности Даниила Дондурея (1947–2017), который был главным редактором журнала с 1993 года.
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