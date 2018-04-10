Владимир Юровский и хор MusicAeterna выиграли International Opera Awards

© The Opera Awards Limited 2018

9 апреля в лондонском театре «Колизей» состоялась церемония награждения лауреатов премии International Opera Awards 2018 года. Среди них дирижер Владимир Юровский и пермский хор MusicAeterna.

Трансляция с вечера в «Колизее» велась в твиттере International Opera Awards.

В категории «Дирижер» помимо Владимира Юровского на премию в этом году были номинированы Марк Альбрехт (Германия), Даниэле Гатти (Италия), Фабио Луизи (Италия), Кадзуси Оно (Япония) и Симона Янг (Австралия).

С MusicAeterna (художественный руководитель — Теодор Курентзис, главный хормейстер — Виталий Полонский) за звание лучшего хора соревновались музыканты Баварской государственной оперы (Мюнхен), театров Комише-опер (Берлин) и Ла Фениче (Венеция), Оперы Сан-Франциско и Королевского театра (Мадрид).

Также в главных номинациях International Opera Awards 2018 победили:

«Режиссер» — Мариуш Трелинский (Польша);

«Певица» — Малин Бистрём (сопрано, Швеция);

«Певец» — Петр Бечала (тенор, Польша);

«Оперная труппа» — Баварская государственная опера (Мюнхен);

«Оперный оркестр» — Ла Скала (Милан).

Лауреатом почетной премии за вклад в оперное искусство стала меццо-сопрано Тереса Берганса (Испания).

Премия International Opera Awards была создана в 2012 году английским бизнесменом и поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором журнала Opera Magazine и музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Эллисоном, который сейчас возглавляет жюри премии.







