Умер Вячеслав Колейчук

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Сегодня, 9 апреля, в Москве в возрасте 76 лет умер художник Вячеслав Колейчук, один из основателей кинетического направления в отечественном современном искусстве.

Об этом сообщает телеканал «Россия-Культура».

Вячеслав Фомич Колейчук родился в 1941 году в деревне Степанцево Клинского района Московской области, окончил факультет градостроительства Московского архитектурного института (1966), был участником группы художников «Движение» (1965–1967).

В 1970–1977 годах работал в Центральном НИИ теории и истории архитектуры, позднее — во Всесоюзном НИИ технической эстетики (ВНИИТЭ), с конца 1990-х годов преподавал на кафедре ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института и на кафедре рисунка Московского государственного открытого педагогического университета.

Вячеслав Колейчук был художником-кинетистом, он создавал объекты, которые представляют собой движущиеся установки, дающие при перемещении оригинальные сочетания света и тени, или издающие звуки. С середины 1960-х годов Вячеслав Колейчук принял участие в десятках выставок в разных странах мира, разработал дизайн объектов в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» (1986).

Работы Вячеслава Колейчука находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного центра современного искусства и других российских и зарубежных музеев.







