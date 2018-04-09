Объявлен короткий список премии Норы Галь© Мемориальный сайт Норы Галь
Учредители премии Норы Галь объявили короткий список рассказов, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.
Как сообщает сайт премии, в седьмом премиальном сезоне журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии 105 переводов, пять из них отобраны в короткий список:
- Светлана Силакова — Лусия Берлин. «Звездочки и святые»
- Татьяна Ермашкевич — Питер Бигл. «Дядя Хаим, тетя Рива и Голубой Ангел»
- Валерий Вотрин — Теодор Фрэнсис Поуис. «Пудинг на сале»
- Юлия Серебренникова — Алекс Престон. «Мост»
- Елена Кисленкова — Уильям Сароян. «Одна юная леди из Перта»
Итоги нынешнего сезона премии Норы Галь будут объявлены 27 апреля на вечере в Библиотеке-читальне имени Тургенева в Москве.
Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991). Учредители премии — ее наследники, литературный критик и редактор Эдварда Кузьмина, литературный деятель и переводчик Дмитрий Кузьмин.
В прошлом году лауреатом главной премии во второй раз стал писатель, литературовед и переводчик Михаил Назаренко (Киев).
новости
Вчера
18:25Восемь выставок «Фотобиеннале-2018» откроются в Центральном Манеже
16:08InLiberty начинает прием заявок в мастерскую Николая Кононова
14:54В ЦДХ пройдет слэм об искусстве в науке
12:16Объявлен короткий список премии Норы Галь
11:25Follow Art начинает лекции по новой музыке
7 апреля 2018
10:49Умер Леонид Соков
6 апреля 2018
18:33Фонд кино поддержит 17 проектов лидеров отечественного кинопроизводства
18:06Фестиваль «Делай фильм» объявил программуВсе новости