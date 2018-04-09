Объявлен короткий список премии Норы Галь

© Мемориальный сайт Норы Галь

Учредители премии Норы Галь объявили короткий список рассказов, претендующих на звание лучшего короткого перевода с английского на русский язык.

Как сообщает сайт премии, в седьмом премиальном сезоне журналы, издательства, литературные организации и сами переводчики выдвинули на соискание премии 105 переводов, пять из них отобраны в короткий список:

Светлана Силакова — Лусия Берлин. «Звездочки и святые»

— Лусия Берлин. «Звездочки и святые» Татьяна Ермашкевич — Питер Бигл. «Дядя Хаим, тетя Рива и Голубой Ангел»

— Питер Бигл. «Дядя Хаим, тетя Рива и Голубой Ангел» Валерий Вотрин — Теодор Фрэнсис Поуис. «Пудинг на сале»

— Теодор Фрэнсис Поуис. «Пудинг на сале» Юлия Серебренникова — Алекс Престон. «Мост»

— Алекс Престон. «Мост» Елена Кисленкова — Уильям Сароян. «Одна юная леди из Перта»

Итоги нынешнего сезона премии Норы Галь будут объявлены 27 апреля на вечере в Библиотеке-читальне имени Тургенева в Москве.

Премия Норы Галь была учреждена в 2012 году к столетию выдающейся русской переводчицы Норы Галь (1912–1991). Учредители премии — ее наследники, литературный критик и редактор Эдварда Кузьмина, литературный деятель и переводчик Дмитрий Кузьмин.

В прошлом году лауреатом главной премии во второй раз стал писатель, литературовед и переводчик Михаил Назаренко (Киев).



















