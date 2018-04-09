Follow Art начинает лекции по новой музыке

Лекторий по современному искусству Follow Art объявил об открытии музыкального направления. В него входит цикл лекций «Новая музыка: с чего начать?» и поездки на современные оперные спектакли.

Цикл лекций «Новая музыка: с чего начать?» в апреле-мае представит панораму направлений и жанров музыки ХХ — ХХI веков от музыкального неоклассицизма и экспрессионизма до «новой простоты» и «новой сложности», от музыкального урбанизма до аудиовизуального перформанса. Слушателям будет предложено обсудить, куда исчезла мелодия, почему Джон Кейдж сильно бы удивился, узнав, что в России его считают минималистом, и многие другие «почему» современной музыки.

В июне состоится первая музыкальная поездка Follow Art — на спектакли Штутгартской оперы. В программе произведения классиков современной оперы Луиджи Даллапикколы, Вольфганга Рима и Марка Андре, никогда не звучавшие в России, а также «Вольный стрелок» Вебера в постановке Ахима Фрайера. Для участников поездки Follow Art каждому из показов будет предшествовать небольшая вводная лекция.

Куратор музыкального направления Follow Art и лектор первых циклов — преподаватель Московской консерватории, шеф-редактор Stravinsky.online Владислав Тарнопольский. В дальнейшем планируется приглашать к участию в проекте ведущих российских музыковедов и современных композиторов.

Follow Art — лекторий, основной специализацией которого являются различные виды современного искусства – визуальные искусства, театр, танец, музыка. Среди лекторов Follow Art заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Кирилл Светляков, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, куратор Школы современного зрителя «Электротеатра Станиславский» Кристина Матвиенко. Основатель Follow Art — Анна Азарнова.







