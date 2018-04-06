Фестиваль «Делай фильм» объявил программу

Сегодня, 6 апреля, объявлена программа Пятого Международного фестиваля документального кино «Делай фильм».

Программа опубликована на сайте фестиваля. В ней более двадцати документальных фильмов из России, Тибета, США, Австрии, Эстонии, Израиля, Румынии, Швеции, Канады и других стран.

Фильмы фестиваля посвящены проблемам домашнего насилия, кризису идеологии демократии по всему миру, уличному искусству, разработке независимых видеоигр, низовым гражданским инициативам по сохранению и защите своей среды обитания и другим острым вопросам.

Фестиваль «Делай фильм» пройдет с 17 по 22 апреля в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод».

Вход свободный, по предварительной регистрации.























