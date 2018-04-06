В рунете открылся «Большой музей»

Политехнический музей и Издательство «Яндекса» запустили «Большой музей» – технологическую платформу, которая будет помогать музеям создавать базы знаний и делать музейные коллекции открытыми для широкой аудитории.

Как сообщает пресс-служба Политехнического музея, сервисы «Большого музея» позволят музеям и культурным институциям не только делиться накопленными знаниями и информацией, но и создавать новые приложения и сайты.

«Ни одна экспозиция не может вместить все, чем обладает музей — Политех столкнулся с этим в процессе создания своей новой экспозиции. Каждый музей может дать гораздо больше знаний и предоставить выбор посетителю, как глубоко он хочет погрузиться в историю создания выставок, экспонатов или открытий. Так родилась идея создать платформу, благодаря которой все музеи смогут структурировать свои архивы и создавать неограниченное количество материалов в цифровых форматах. А инструменты, созданные с учетом пожеланий музейных экспертов, автоматизируют и упростят доступ онлайн-посетителей к знаниям профессионалов», — говорит учредитель платформы «Большой музей», генеральный директор Политехнического музея Юлия Шахновская.

Первыми партнерами проекта стали Политехнический музей, Государственная Третьяковская галерея, Музей истории ГУЛАГа и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича.

Сейчас платформа открыта для бесплатного использования музеями в течение первых трех месяцев, дальнейшее сотрудничество осуществляется на коммерческих условиях.

Музейная платформа разработана при участии Издательства «Яндекса», которое поддерживает культурные и просветительские проекты в интернете, такие как онлайн-трансляции «Золотой маски», карта истории России XX века и альманах «Что случилось с дизайном за последние 100 лет».



