«ГРАУНД зин фест» объявил программу© Knust Press
II Международный фестиваль «ГРАУНД зин фест» с 27 по 29 апреля представит на двух площадках галерей ГРАУНД объединения «Выставочные залы Москвы» все сферы независимых издательских направлений – от печатных инициатив до музыкальных рекорд-проектов.
Из 150 заявок, поступивших с 2 марта по 1 апреля, кураторы фестиваля отобрали 83 участника.
В пространстве «ГРАУНД Песчаная» будут представлены 68 независимых издательств и инициативных групп из России, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии, Эстонии и других стран:
Ярмарка — книги художника, фото-книги, журналы, зины, принты и арт-каталоги
27 апреля
12:00 — Пресс-превью «ГРАУНД зин феста»
18:00 — Официальное открытие «ГРАУНД зин феста». Приветствие участников фестиваля и кураторов
28 и 29 апреля
12:00–20.00 — Мастер-класс Knust Press совместно с esh print, на ризографе
Презентации и public-talks
KNUST-Press, Lugemik, CPRESS, Tria Publishing, Alex Schauwecker, Spector Books и Ян Вензель, ZOOPARK publishing и Саша Бондарь, Andreas Bertschi, ФотоДепартамент
Конференция «Книга художника в цифровую эпоху»
Презентация проекта «Зины поэтов – художников» в рамках GROUND zine publishing совместно с Samopal Books
Участники: Илья Данишевский — Олег Кулик, Дарья Серенко — Саша Маршани, Оксана Васякина — Анастасия Левина, Денис Ларионов — Катя Умнова, Дина Гатина
Куратор проекта: Дарья Демехина
Консультант: Илья Кукулин
Дизайн: Мария Рудакова, Саша Маршани
Перформанс Дарьи Серенко — 27 и 28 апреля, по три часа
На площадке «ГРАУНД Ходынка» развернется музыкальная программа: ярмарка рекорд-лейблов и редких записей экспериментальной музыки, выпущенных на различных носителях: от аудиокассет до флеш-карт и виниловых пластинок (всего 17 участников):
Ярмарка — издания независимых рекорд лейблов на всех носителях, включая аудиокассеты, винил и CD
27 апреля
12:00 — Превью и презентации проектов.
19:00 — SA]]m0st’. Концерт экспериментальной музыки, резиденты галереи-мастерской «ГРАУНД Ходынка» SA_)) studio
28 апреля
Лекционная программа
Дмитрий Васильев — Monochrome records.
Дискуссия о современном музыкальном самиздате. Лейблы Intonema и Spina!Rec (Петербург)
Лекция Сергея Красина о лейбле Fancy Music
Иван Смекалин, создатель первого независимого магазина винила и кассет в Москве DIG
Концертная программа
Сергей Вутуч — саунд-перфоманс с самодельной гитарой
Алекс Шаувекер (Цюрих) — подборка песен на английском, немецком и швейцарских диалектах, под аккомпанемент укулеле
Илья Белоруков (Петербург)
Константин Самоловов, перкуссия (Петербург)
29 апреля
Лекционная программа
Булат Халилов, Ored Recordings. Лекция о традиционной музыке в контексте современного искусства
Фредерик Аквавива (Париж-Берлин). Лекция о немецком самиздате
Дэвид Лэйс (Берлин). Лекция о немецком самиздате
Алексей Борисов. Доклад о японских фэнзинах
Концертная программа
Фредерик Аквавива (Париж-Берлин)
Дэвид Лэйс (Берлин)
KK NULL (Япония)
Xenoglossia (KK NULL & Alexei Borisov)
Генеральный партнер «ГРАУНД зин феста» — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Посольства Эстонии в Москве
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