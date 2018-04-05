 
17:38 5 апреля 2018Новости
5770
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

«ГРАУНД зин фест» объявил программу

News_detailed_picture© Knust Press

II Международный фестиваль «ГРАУНД зин фест» с 27 по 29 апреля представит на двух площадках галерей ГРАУНД объединения «Выставочные залы Москвы» все сферы независимых издательских направлений – от печатных инициатив до музыкальных рекорд-проектов.

Из 150 заявок, поступивших с 2 марта по 1 апреля, кураторы фестиваля отобрали 83 участника.

В пространстве «ГРАУНД Песчаная» будут представлены 68 независимых издательств и инициативных групп из России, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии, Эстонии и других стран:

Ярмарка — книги художника, фото-книги, журналы, зины, принты и арт-каталоги

  • 27 апреля
    12:00 — Пресс-превью «ГРАУНД зин феста»
    18:00 — Официальное открытие «ГРАУНД зин феста». Приветствие участников фестиваля и кураторов

  • 28 и 29 апреля
    12:00–20.00 — Мастер-класс Knust Press совместно с esh print, на ризографе

    Презентации и public-talks
    KNUST-Press, Lugemik, CPRESS, Tria Publishing, Alex Schauwecker, Spector Books и Ян Вензель, ZOOPARK publishing и Саша Бондарь, Andreas Bertschi, ФотоДепартамент

    Конференция «Книга художника в цифровую эпоху»

    Презентация проекта «Зины поэтов – художников» в рамках GROUND zine publishing совместно с Samopal Books
    Участники: Илья Данишевский — Олег Кулик, Дарья Серенко — Саша Маршани, Оксана Васякина — Анастасия Левина, Денис Ларионов — Катя Умнова, Дина Гатина
    Куратор проекта: Дарья Демехина
    Консультант: Илья Кукулин
    Дизайн: Мария Рудакова, Саша Маршани

    Перформанс Дарьи Серенко — 27 и 28 апреля, по три часа

На площадке «ГРАУНД Ходынка» развернется музыкальная программа: ярмарка рекорд-лейблов и редких записей экспериментальной музыки, выпущенных на различных носителях: от аудиокассет до флеш-карт и виниловых пластинок (всего 17 участников):

Ярмарка — издания независимых рекорд лейблов на всех носителях, включая аудиокассеты, винил и CD

  • 27 апреля
    12:00 — Превью и презентации проектов.
    19:00 — SA]]m0st’. Концерт экспериментальной музыки, резиденты галереи-мастерской «ГРАУНД Ходынка» SA_)) studio

  • 28 апреля
    Лекционная программа
    Дмитрий Васильев — Monochrome records.
    Дискуссия о современном музыкальном самиздате. Лейблы Intonema и Spina!Rec (Петербург)
    Лекция Сергея Красина о лейбле Fancy Music
    Иван Смекалин, создатель первого независимого магазина винила и кассет в Москве DIG

    Концертная программа
    Сергей Вутуч — саунд-перфоманс с самодельной гитарой
    Алекс Шаувекер (Цюрих) — подборка песен на английском, немецком и швейцарских диалектах, под аккомпанемент укулеле
    Илья Белоруков (Петербург)
    Константин Самоловов, перкуссия (Петербург)

  • 29 апреля
    Лекционная программа
    Булат Халилов, Ored Recordings. Лекция о традиционной музыке в контексте современного искусства
    Фредерик Аквавива (Париж-Берлин). Лекция о немецком самиздате
    Дэвид Лэйс (Берлин). Лекция о немецком самиздате
    Алексей Борисов. Доклад о японских фэнзинах

    Концертная программа
    Фредерик Аквавива (Париж-Берлин)
    Дэвид Лэйс (Берлин)
    KK NULL (Япония)
    Xenoglossia (KK NULL & Alexei Borisov)

Генеральный партнер «ГРАУНД зин феста» — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Посольства Эстонии в Москве

Комментарии


Сегодня на сайте

УралColta Specials
Урал 

Воспоминания о Свердловске 80-х из архивов немецкого фотографа Ивана Галерта

5 апреля 201814320
НормаКино
Норма 

«Не в себе» Стивена Содерберга — кино, которое держит себя в руках

3 апреля 201815750