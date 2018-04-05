«ГРАУНД зин фест» объявил программу

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II Международный фестиваль «ГРАУНД зин фест» с 27 по 29 апреля представит на двух площадках галерей ГРАУНД объединения «Выставочные залы Москвы» все сферы независимых издательских направлений – от печатных инициатив до музыкальных рекорд-проектов.

Из 150 заявок, поступивших с 2 марта по 1 апреля, кураторы фестиваля отобрали 83 участника.

В пространстве «ГРАУНД Песчаная» будут представлены 68 независимых издательств и инициативных групп из России, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Швейцарии, Эстонии и других стран:

Ярмарка — книги художника, фото-книги, журналы, зины, принты и арт-каталоги

27 апреля

12:00 — Пресс-превью «ГРАУНД зин феста»

18:00 — Официальное открытие «ГРАУНД зин феста». Приветствие участников фестиваля и кураторов

28 и 29 апреля

12:00–20.00 — Мастер-класс Knust Press совместно с esh print, на ризографе



Презентации и public-talks

KNUST-Press, Lugemik, CPRESS, Tria Publishing, Alex Schauwecker, Spector Books и Ян Вензель, ZOOPARK publishing и Саша Бондарь, Andreas Bertschi, ФотоДепартамент



Конференция «Книга художника в цифровую эпоху»



Презентация проекта «Зины поэтов – художников» в рамках GROUND zine publishing совместно с Samopal Books

Участники: Илья Данишевский — Олег Кулик, Дарья Серенко — Саша Маршани, Оксана Васякина — Анастасия Левина, Денис Ларионов — Катя Умнова, Дина Гатина

Куратор проекта: Дарья Демехина

Консультант: Илья Кукулин

Дизайн: Мария Рудакова, Саша Маршани



Перформанс Дарьи Серенко — 27 и 28 апреля, по три часа

На площадке «ГРАУНД Ходынка» развернется музыкальная программа: ярмарка рекорд-лейблов и редких записей экспериментальной музыки, выпущенных на различных носителях: от аудиокассет до флеш-карт и виниловых пластинок (всего 17 участников):

Ярмарка — издания независимых рекорд лейблов на всех носителях, включая аудиокассеты, винил и CD

27 апреля

12:00 — Превью и презентации проектов.

19:00 — SA]]m0st’. Концерт экспериментальной музыки, резиденты галереи-мастерской «ГРАУНД Ходынка» SA_)) studio

28 апреля

Лекционная программа

Дмитрий Васильев — Monochrome records.

Дискуссия о современном музыкальном самиздате. Лейблы Intonema и Spina!Rec (Петербург)

Лекция Сергея Красина о лейбле Fancy Music

Иван Смекалин, создатель первого независимого магазина винила и кассет в Москве DIG



Концертная программа

Сергей Вутуч — саунд-перфоманс с самодельной гитарой

Алекс Шаувекер (Цюрих) — подборка песен на английском, немецком и швейцарских диалектах, под аккомпанемент укулеле

Илья Белоруков (Петербург)

Константин Самоловов, перкуссия (Петербург)

29 апреля

Лекционная программа

Булат Халилов, Ored Recordings. Лекция о традиционной музыке в контексте современного искусства

Фредерик Аквавива (Париж-Берлин). Лекция о немецком самиздате

Дэвид Лэйс (Берлин). Лекция о немецком самиздате

Алексей Борисов. Доклад о японских фэнзинах



Концертная программа

Фредерик Аквавива (Париж-Берлин)

Дэвид Лэйс (Берлин)

KK NULL (Япония)

Xenoglossia (KK NULL & Alexei Borisov)

Генеральный партнер «ГРАУНД зин феста» — Фонд Михаила Прохорова, фестиваль проходит при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia и Посольства Эстонии в Москве



