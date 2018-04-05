Госдума одобрила законопроект о блокировке сайтов с порочащими сведениями

Один из инициаторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев © Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 5 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет судебных приставов правом требовать блокировки интернет-ресурсов с информацией, порочащей честь и достоинство граждан и юридических лиц.

Об этом сообщает «Интерфакс». Законопроект, который вносит поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации» был внесен в Госдуму группой депутатов из «Единой России» во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Пакет документов при внесении доступен на сайте Госдумы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на «повышение уровня исполнения исполнительных документов, содержащих требования об удалении сведений, распространенных в сети Интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица».

Согласно предложенным поправкам, если лицо, распространившее не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию, не удалит или не запретит распространение этих сведений в установленный срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа к этим сведениям и в течение одного рабочего дня должен направить соответствующее постановление в Роскомнадзор.

По ныне действующему законодательству, судебные приставы не могут требовать удаления порочащей информации. «Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет"», — гласит п. 5 ст. 152 Гражданского кодекса РФ.

«Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — считают авторы законопроекта.



