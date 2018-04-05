 
14:23 5 апреля 2018Новости
4990
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

MIEFF 2018 открыл прием заявок

News_detailed_picture© MIEFF 2018

Сегодня, 5 апреля, объявил о начале приема заявок на участие в конкурсной программе III Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, который пройдет осенью 2018 года.

MIEFF представляет работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик. Задача фестиваля — способствовать развитию экспериментального кино как пространства взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

Заявку до 1 июля можно подать на сайте фестиваля. К участию принимаются короткометражные (до 50 мин) и полнометражные работы (включая видеоарт, экспериментальные фильмы, анимационные фильмы, found footage, новые медиа, аудиовизуальные перформансы), созданные в 2017–2018 годах и имеющие статус российской или московской премьеры.

Список вошедших в конкурсную программу работ будет объявлен не позднее 1 августа.

Владимир Надеин, со-основатель и директор MIEFF: «За два года проведения MIEFF, получив мощную обратную связь от наших зрителей и участников фестиваля, мы убедились, что это событие важно и актуально не только для нашей страны, но и для международного контекста. Но чтобы двигаться дальше нам необходимо чувствовать и знать, что фестиваль вдохновляет российских видеохудожников и независимых кинорежиссеров на создание новых работ. Мы очень ждем и надеемся увидеть больше работ российских художников».



Комментарии


Сегодня на сайте

УралColta Specials
Урал 

Воспоминания о Свердловске 80-х из архивов немецкого фотографа Ивана Галерта

5 апреля 201814330
НормаКино
Норма 

«Не в себе» Стивена Содерберга — кино, которое держит себя в руках

3 апреля 201815750