MIEFF 2018 открыл прием заявок

Сегодня, 5 апреля, объявил о начале приема заявок на участие в конкурсной программе III Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF, который пройдет осенью 2018 года.

MIEFF представляет работы кинематографистов и видеохудожников, работающих на стыке художественных практик. Задача фестиваля — способствовать развитию экспериментального кино как пространства взаимодействия кинематографа, музыки, театра и современного искусства.

Заявку до 1 июля можно подать на сайте фестиваля. К участию принимаются короткометражные (до 50 мин) и полнометражные работы (включая видеоарт, экспериментальные фильмы, анимационные фильмы, found footage, новые медиа, аудиовизуальные перформансы), созданные в 2017–2018 годах и имеющие статус российской или московской премьеры.

Список вошедших в конкурсную программу работ будет объявлен не позднее 1 августа.

Владимир Надеин, со-основатель и директор MIEFF: «За два года проведения MIEFF, получив мощную обратную связь от наших зрителей и участников фестиваля, мы убедились, что это событие важно и актуально не только для нашей страны, но и для международного контекста. Но чтобы двигаться дальше нам необходимо чувствовать и знать, что фестиваль вдохновляет российских видеохудожников и независимых кинорежиссеров на создание новых работ. Мы очень ждем и надеемся увидеть больше работ российских художников».







