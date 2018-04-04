Московский Еврейский кинофестиваль объявил программу

Более 50 фильмов из 15 стран, в том числе из США, Румынии, Венгрии, Франции, Израиля, Великобритании, Украины и России, будут показаны с 22 по 30 мая на 4-м Московском Еврейском кинофестивале (МЕКФ).

«В предыдущие годы фестиваль проходил в июне сразу после "Кинотавра", но в этом году всё сдвинулось из-за Чемпионата мира по футболу. Так что будем ждать наших зрителей в мае», — цитирует пресс-служба МЕКФ генерального продюсера фестиваля Егора Одинцова.

Все фильмы-участники МЕКФ объединены идеей рассказа о еврейской культуре в разных ее ответвлениях: жизнь народа в диаспоре и Израиле, искусство, религия, вопросы идентификации, семейные ценности, история евреев XX века.

На МЕКФ будут представлены конкурсные программы художественных, документальных и короткометражных фильмов. Также организаторы запланировали специальный показ молодого экспериментального кино «Соляриум» и ретроспективу «В сторону Иерусалима» австрийского классика документального кино Рут Беккерман.

Подробнее о фильмах МЕКФ можно узнать на MosDay.ru, в ближайшее время программа фестиваля появится на его официальном сайте.

Основными площадками МЕКФ в этом году станут Музей современного искусства «Гараж», Еврейский музей и центр толерантности, киноцентр «Октябрь», Центр документального кино и кинозал ГУМа.

Приз фестиваля «Ключ открытий» будет вручаться в четырех номинациях: «Лучший полнометражный художественный фильм», «Лучший короткометражный художественный фильм», «Лучший полнометражный документальный фильм» и «Лучший короткометражный документальный фильм». Кроме того, члены жюри выберут обладателя специального приза.

МЕКФ организован при поддержке фонда «Генезис», Российского Еврейского Конгресса, Федерации еврейских общин Росси и фонда Ark Foundation



