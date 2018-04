Beat Film Festival 2018 откроется фильмом о Грейс Джонс

Кадр из фильма «Grace Jones: Bloodlight and Bami» © Beat Film Festval

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2018 пройдет в Москве с 31 мая по 10 июня. На открытии фестиваля во дворе института «Стрелка» будет показан фильм британского документалиста Софи Файнс «Grace Jones: Bloodlight and Bami».

Софи Файнс, сестра актера Рэйфа Файнса, прославилась дилогией «Киногид извращенца» (The Pervert's Guide to Cinema, 2006), в которой философ Славой Жижек деконструировал голливудскую классику с помощью Лакана, Фрейда и Ленина.

«Ее новая картина "Grace Jones: Bloodlight and Bami" — совсем не традиционный байопик великой певицы, актрисы и модели, — сообщает пресс-служба Beat Film Festival. — Режиссера интересовало не бурное прошлое Грейс Джонс, а ее — как выясняется, столь же насыщенное — настоящее. Файнс следует за героиней по всему свету: в Дублин, где она специально для фильма исполняет легендарную "Slave to the Rhythm", на съемки в Москву, где она танцует в клубе "Пропаганда" после своего концерта, и даже на Ямайку — родину Джонс».

Помимо «Стрелки» площадками фестиваля в этом году станут киноцентр «Октябрь», летний кинотеатр музея «Гараж», Центр документального кино в Музее Москвы и Центральный дом предпринимателя.

Также сообщается, что в этом году Beat Film Festival продолжит линию кураторских программ, разработанных вместе с медиа, музеями и другими культурными институциями. В одну из этих программ, «Grrrl Power», разработанной совместно с онлайн-изданием Wonderzine, войдут фильмы, которые представляют разные женские образы в современном мире.

Среди них «Skate Kitchen» Кристал Мозель — об одноименной нью-йоркской банде девушек-скейтбордисток, «Matangi/Maya/M.I.A» Стива Лавриджа — о певице Майе из Шри-Ланки и «Silvana» Мики Густафсон, Оливии Кастебринг и Кристины Циобанелис — о шведской хип-хоп исполнительнице Сильване Имам.

Полностью программа Beat Film Festival 2018 будет опубликована на сайте фестиваля 30 апреля.