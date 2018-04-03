 
13:45 3 апреля 2018Новости
2640
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Ольга Мартынова встретится с читателями в трех российских городах

News_detailed_picture© Jürgen Bauer

В апреле в Москве, Новосибирске и Уфе пройдут встречи с российско-немецкой писательницей Ольгой Мартыновой.

Встречи организует Гёте-Институт. На них Ольга Мартынова прочитает отрывки из своих книг, в том числе из романа «Der Engelherd» («Ловушка для ангелов»), а также представит новый сборник эссе «Über die Dummheit der Stunde» («О глупости момента»), в которых она рассуждает о литературе, меняющемся мире и его трагедиях, обращаясь к творчеству Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Пауля Целана и Овидия.

Расписание:

  • 4 апреля — Москва, Московский государственный лингвистический университет
  • 7 апреля — Новосибирск, Новосибирская областная библиотека
  • 10 апреля — Уфа, Немецкий читальный зал

Ольга Мартынова живет во Франкфурте-на-Майне и пишет стихи и прозу на русском и немецком языках. Она родилась в 1962 году в Дудинке (Красноярский край), выросла в Ленинграде, в начале 1990-х переехала в Германию. Лауреат многих немецкоязычных литературных премий, среди которых премия Ингеборг Бахман и Берлинская литературная премия.

Комментарии


Сегодня на сайте