Ольга Мартынова встретится с читателями в трех российских городах

© Jürgen Bauer

В апреле в Москве, Новосибирске и Уфе пройдут встречи с российско-немецкой писательницей Ольгой Мартыновой.

Встречи организует Гёте-Институт. На них Ольга Мартынова прочитает отрывки из своих книг, в том числе из романа «Der Engelherd» («Ловушка для ангелов»), а также представит новый сборник эссе «Über die Dummheit der Stunde» («О глупости момента»), в которых она рассуждает о литературе, меняющемся мире и его трагедиях, обращаясь к творчеству Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Пауля Целана и Овидия.

Расписание:

4 апреля — Москва, Московский государственный лингвистический университет

7 апреля — Новосибирск, Новосибирская областная библиотека

10 апреля — Уфа, Немецкий читальный зал

Ольга Мартынова живет во Франкфурте-на-Майне и пишет стихи и прозу на русском и немецком языках. Она родилась в 1962 году в Дудинке (Красноярский край), выросла в Ленинграде, в начале 1990-х переехала в Германию. Лауреат многих немецкоязычных литературных премий, среди которых премия Ингеборг Бахман и Берлинская литературная премия.



