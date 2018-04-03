Выставка Бэнкси пройдет в ЦДХ

Работа Бэнкси на стене Барбикан-центра в Лондоне, сентябрь 2017 года © Banksy

В начале июня в Центральном доме художника (ЦДХ) откроется большая выставка британского уличного художника, режиссера и политического активиста, работающего под псевдонимом Бэнкси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ЦДХ Василия Бычкова.

«Это большая выставка — три тысячи метров — эскизы, принты, куски стен, оригинальные арт-объекты, всего 60 экспонатов», — сообщил Бычков.

Он уверен, что выставка состоится, несмотря на обострение российско-британских отношений. «Договор подписан с продюсерами, которые делают большие выставки по всему миру. Это чисто коммерческая история, платятся деньги, и приобретается право показа», — сказал директор ЦДХ.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно. Он родился в 1974 году в Бристоле, начал заниматься граффити в конце 1990-х. Получил широкую известность благодаря работам на политические и социальные темы, а также провокационным акциям, таким как «Cardinal Sin» в Ливерпуле в 2011 году и выставка в Нью-Йорке в октябре 2013 года. Граффити Бэнкси много раз портили и уничтожали по инициативе городских властей.

Бэнкси опубликовал несколько книг с фотографиями своих работ в разных странах мира. В 2010 году его мокьюментари «Выход через сувенирную лавку» (Exit Through the Gift Shop), посвященный уличным художникам, участвовал в Берлинале и фестивале Sundance и был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм».







