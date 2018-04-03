Юрий Сапрыкин запустил сайт о главных русских книгах

2 апреля начал работу сайт образовательного проекта «Полка», посвященного самым важным произведениям русской литературы. Руководитель проекта – журналист и культуролог Юрий Сапрыкин.

На сайте polka.academy публикуются статьи о книгах, ссылки на относящиеся к ним тексты, аудио- и видеоматериалы, списки произведений, объединенных общей темой, жанром, формой или стилем.

Заполнив форму на сайте, пользователи могут задать о книгах любые вопросы, на которые ответят авторы статей: литературные критики из команды «Полки» Варвара Бабицкая, Елена Макеенко, Лев Оборин и Полина Рыжова, а также эксперты — писатели, литературоведы, издатели, критики и преподаватели.

Экспертами проекта стали Евгения Абелюк, Михаил Айзенберг, Александр Архангельский, Варвара Бабицкая, Дмитрий Бак, Ольга Балла, Андрей Василевский, Евгений Водолазкин, Сергей Волков, Александр Гаврилов, Мария Галина, Александр Генис, Яков Гордин, Борис Гройс, Данила Давыдов, Федор Двинятин, Светлана Казакова, Кирилл Кобрин, Ирина Кравцова, Илья Кукулин, Борис Куприянов, Сергей Лавлинский, Олег Лекманов, Марк Липовецкий, Елена Макеенко, Константин Мильчин, Глеб Морев, Анна Наринская, Лев Оборин, МИхаил Павловец, Игорь Пильщиков, Юрий Сапрыкин, Татьяна Трофимова, Надежда Шапиро, Валерий Шубинский и Галина Юзефович.

Основной список из 108 произведений «Полки» составлен по итогам голосования экспертов.

«Это книги, которые оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке — и вошли в русский литературный канон», — сообщают создатели проекта.



