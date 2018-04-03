В Москве пройдут летние курсы для молодых композиторов

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В июле Союз композиторов России и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) проведут в Москве летние курсы «Композиторские читки», на которых МАСМ и композиторы-кураторы будут работать с молодыми российскими авторами.

Как сообщает Союз композиторов России, участниками курсов станут 14 композиторов не старше 35 лет, прошедших отборочный тур.

Заявки — партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано — принимаются на конкурс до 1 июня по адресу events@unioncomposers.ru (тема письма — «Композиторские читки»).

«Композиторские читки» пройдут в Доме композиторов с 20 по 22 июля. В программе лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также «читки» (ридинг-сессии) с МАСМ. В обсуждении примут участие как солисты МАСМ и композиторы-кураторы, так и композиторы-участники курсов.

Кураторы курсов — известные российские композиторы, эксперты в области современной музыки: профессор Московской консерватории Юрий Воронцов, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский», художественный руководитель Международной академии молодых композиторов в Чайковском Дмитрий Курляндский и кандидат искусствоведения, преподаватель Петербургской консерватории Настасья Хрущева.

После окончания курсов авторы доработают свои сочинения с учетом пожеланий композиторов-кураторов и МАСМ. По итогам «Композиторских читок» несколько студентов будут приглашены для участия в Международной академии молодых композиторов в Чайковском (30 августа — 12 сентября).

В ноябре несколько сочинений молодых композиторов прозвучат в исполнении МАСМ на концерте, посвященном 85-летию журнала «Музыкальная академия», в Рахманиновском зале Московской консерватории.



