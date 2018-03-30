Роскомнадзор собирается заблокировать сайт Gay.ru за гей-пропаганду© Gay.ru
Роскомнадзор предупредил ЛГБТ-ресурс Gay.ru о том, что он будет внесен в реестр запрещенных сайтов за размещение информации, пропагандирующей нетрадиционных сексуальных отношений, если эта информация не будет удалена.
Как сообщает Gay.ru, основанием для блокировки послужило решение Алтайского районного суда села Белый Яр республики Хакасия.
Истцом по делу был прокурор Алтайского района республики Хакасия и Енисейское управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Решение суда вступило в силу 22 декабря 2017 года.
Теперь у Gay.ru есть сутки с момента получения уведомления Роскомнадзора на то, чтобы удалить запрещенную информацию. «Как принято в подобного рода фабрикуемых властями делах, то, что суд считает гомопропагандой, понять невозможно. В решении суда говорится о сайте как информационном ресурсе в целом», — говорится в сообщении на Gay.ru.
Сайт Gay.ru работает с осени 1997 года. Его контент предназначен для читателей старше 18 лет, соответствующая маркировка размещена на всех страницах ресурса.
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