Объявлен фильм открытия ММКФ

Объявлен фильм открытия ММКФКадр из фильма «Неаполь под пеленой»© Warner Bros. Entertainment Italia
На церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) будет показан фильм итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой» (Napoli velata).
Об этом сегодня, 30 марта, на пресс-конференции в Москве сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник, передает ТАСС.
«Режиссер сам представит фильм», — отметил он, добавив, что эта «непростая и яркая» картина включена и в основной конкурс фестиваля. По поводу фильма закрытия ММКФ пока ведутся переговоры.
Юбилейный, 40-й ММКФ состоится не летом, как раньше, а весной — с 19 по 26 апреля. Сроки проведения фестиваля пришлось изменить из-за Чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, включая Москву.
В основную конкурсную программу на сегодняшний день отобраны 15 фильмов, в том числе два российских. По словам председателя отборочной комиссии ММКФ Андрея Плахова, программа получилась «интересной и интригующей». Фильмы, не попавший в основной конкурс, будут показаны в программе «Спектр». Отборщики особо выделяют документальную программу ММКФ, в которую вошли «лучшие фильмы 2017 года».
Кроме того, в этом году на ММКФ снова будет работать деловая площадка Moscow Business Square, направленная на развитие международного сотрудничества в сфере совместного производства и дистрибуции кино.
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