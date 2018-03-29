Майк Шинода выпустит альбом памяти Честера Беннингтона© Mike Shinoda / YouTube
Сегодня, 29 марта, вокалист группы Linkin Park Майк Шинода объявил, что 15 июня выйдет его сольный альбом «Post Traumatic», посвященный памяти лидера Linkin Park Честера Беннингтона.
Как сообщает Warner Music Russia, альбом уже доступен для предзаказа.
Также Майк Шинода выпустил два новых трека — «Crossing A Line» и «Nothing Makes Sense Anymore» — и официальное видео «Crossing A Line».
Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года, ему был 41 год. Майк Шинода тяжело переживал потерю друга, он провел несколько месяцев в полном одиночестве у себя дома в Лос Анжелесе, где много писал, записывал и рисовал. В январе вышел мини-альбом «Post Traumatic» — три песни и видео, которое артист сам отснял и смонтировал.
Эти три композиции и еще 13 треков вошли в новый альбом Майка Шиноды. Несмотря на название, «Post Traumatic» — не только о скорби.
«Это путешествие из мира тьмы и скорби, именно из него, а не наоборот, — говорит музыкант. — Надеюсь, что те, кто переживал что-то подобное, теперь чувствуют себя менее одинокими, а те, кто нет, признательны за это судьбе».
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