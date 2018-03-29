В Москве откроется #Нелекторий «Петя и волки»

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Союз композиторов России и Музей С.С. Прокофьева открывают #Нелекторий «Петя и волки» – цикл ежемесячных встреч, которые будет вести музыкальный критик, журналист и композитор Петр Поспелов.

Как сообщает Союз композиторов России, участниками встреч станут современные композиторы, музыканты, писатели, критики и представители других творческих профессий,

Откроет #Нелекторий «Петя и волки» 8 апреля в Музее Прокофьева (Камергерский пер., д. 6) презентация книги музыкального критика, шеф-редактора раздела «Академическая музыка» COLTA.RU Екатерины Бирюковой, которую автор представит сама.

Теодор Курентзис, Владимир Юровский и Дмитрий Черняков — «Три героя моего времени». Так называется книга. Почему ее выбор — именно эти трое и что это говорит о нашем времени? Ведущий #Нелектория Петр Поспелов предлагает нам спросить об этом у самого автора. В течение без малого двадцати лет музыкальный критик Екатерина Бирюкова публиковала рецензии на оперные спектакли и концерты классической музыки в крупнейших газетах и на ведущих порталах. Ее героями стали сотни, если не тысячи артистов, музыкантов, постановщиков. Но главными среди них оказались три героя — два дирижера и один режиссер. Бирюкова начала следить за их творчеством еще тогда, когда мало кто догадывался, что без Курентзиса, Юровского и Чернякова нашу культурную жизнь скоро представить будет невозможно. Сегодня критик собрал рецензии в книгу — получилось три портрета».

Тема встречи — что важного мы открываем в творчестве модных артистов, если о них пишет профессиональный и непредвзятый рецензент. В программе анализ и дискуссия с видеопримерами, а также живая музыка — маленький концерт в честь автора книги.

Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.



