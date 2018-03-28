COLTA.RU покажет фильм об Арсении Рогинском

30 марта, в день рождения историка Арсения Рогинского (1946-2017) на COLTA.RU состоится премьерный показ посвященного ему документального фильма «Право на память».

Начало показа в 12:00.

В этот день премьеру фильма представят сайт Международного Мемориала, пермское отделение общества «Мемориал», а также телеканал «Дождь», сайт «Арзамас» и другие медиа.

В фильме режиссера Людмилы Гордон «Право на память» использована запись многочасового интервью-монолога, записанного с Арсением Рогинским осенью 2016 года, а также фотографии из семейного архива, редкие архивные документы, историческая кинохроника.

Людмила Гордон:

Один из самых ярких умов России, историк, создатель общества «Мемориал», бывший политзаключенный, Арсений Рогинский обладал особым даром убеждения. К его мнению прислушивались и единомышленники, и оппоненты.

Осенью 2016 года он впервые рассказал перед кинокамерой об очень личном и важном для него: о своем рождении в ГУЛАГе и гибели отца в сталинской тюрьме, о политзаключенных и государственном терроре, о долге историка и о том, почему в России массовое сознание отторгает память о тоталитарном прошлом. Эта запись стала последней.























