Российский художник стал лауреатом премии Андерсена© IBBY
Литературная премия имени Ганса Христиана Андерсена 2018 года в номинации «Книжная иллюстрация» присуждена российскому художнику Игорю Олейникову.
Об этом сообщает сайт учредителей премии, Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY).
«С 1979 по 1990 год Игорь Олейников работал на киностудии "Союзмультфильм", — отмечает РИА Новости. — Он участвовал в создании таких картин, как «Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Путешествие муравья". Кроме того, за годы творчества он проиллюстрировал более 80 книг, в частности "Нос" Николая Гоголя, "Все бегут, летят и скачут" Даниила Хармса, "Алису в стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Снежную королеву" Ганса Христиана Андерсена и многие другие».
Помимо Игоря Олейникова премию Андерсена 2018 года получила японская писательница Эйко Кадоно, автор рассказов, эссе и детских книг, самой известной из которых стал роман «Служба доставки Кики» (1985), положенный в основу одноименного анимационного фильма Хаяо Миядзаки.
Среди номинантов премии в этом году также были писатели и художники из Франции, Ирана, Новой Зеландии, Швеции, Аргентины, Австрии, Китая, Польши и Швейцарии.
Премия имени Ганса Христиана Андерсена вручается уже более 60 лет и считается самой престижной наградой в области детской литературы. До 2018 года представитель нашей страны становился лауреатом премии Андерсена лишь одни раз — в 1976 году ее получила художник-иллюстратор Татьяна Маврина.
Церемония вручения премии проводится 2 апреля — в день рождения Ганса Христиана Андерсена.
новости
Вчера
16:41Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
15:39Присуждена премия Астрид Линдгрен
13:34Вышел второй том дневников Ольги Берггольц
12:23Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве
11:04Российский художник стал лауреатом премии Андерсена
26 марта 2018
17:21В Москве пройдет сбор в память о погибших в Кемерово
14:45Кемеровские театры отменили спектакли
13:07Доротея фон Хантельманн прочитает лекцию на «Винзаводе»
12:52ЦДК запускает конкурс для молодых кинематографистовВсе новости