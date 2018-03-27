Российский художник стал лауреатом премии Андерсена

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Литературная премия имени Ганса Христиана Андерсена 2018 года в номинации «Книжная иллюстрация» присуждена российскому художнику Игорю Олейникову.

Об этом сообщает сайт учредителей премии, Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY).

«С 1979 по 1990 год Игорь Олейников работал на киностудии "Союзмультфильм", — отмечает РИА Новости. — Он участвовал в создании таких картин, как «Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Путешествие муравья". Кроме того, за годы творчества он проиллюстрировал более 80 книг, в частности "Нос" Николая Гоголя, "Все бегут, летят и скачут" Даниила Хармса, "Алису в стране чудес" Льюиса Кэрролла, "Снежную королеву" Ганса Христиана Андерсена и многие другие».

Помимо Игоря Олейникова премию Андерсена 2018 года получила японская писательница Эйко Кадоно, автор рассказов, эссе и детских книг, самой известной из которых стал роман «Служба доставки Кики» (1985), положенный в основу одноименного анимационного фильма Хаяо Миядзаки.

Среди номинантов премии в этом году также были писатели и художники из Франции, Ирана, Новой Зеландии, Швеции, Аргентины, Австрии, Китая, Польши и Швейцарии.

Премия имени Ганса Христиана Андерсена вручается уже более 60 лет и считается самой престижной наградой в области детской литературы. До 2018 года представитель нашей страны становился лауреатом премии Андерсена лишь одни раз — в 1976 году ее получила художник-иллюстратор Татьяна Маврина.

Церемония вручения премии проводится 2 апреля — в день рождения Ганса Христиана Андерсена.



