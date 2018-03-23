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Ликвидирован научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна в Москве

News_detailed_picture© Наталья Нусинова / Facebook

22 марта прекратил существование Научно-мемориальный кабинет С.М. Эйзенштейна, филиал Музея кино, располагавшийся в квартире на Смоленской улице в Москве.

Об этом написала в фейсбуке киновед Наталья Нусинова. «Книги и предметный фонд кабинета вывезены на ВДНХ, в павильон Мелиорации, — сообщила она, — а помещение музея Эйзенштейна превратится, говорят, в офис для нынешнего руководства МК [Министерства культуры. — Ред.] или в мини-гостиницу СК [Союза кинематографистов. — Ред.]».

Музей-квартира Сергея Эйзенштейна появился в Москве в 1965 году. Организацией музея занимался Союз кинематографистов, которому вдова режиссера Пера Аташева передала все личные вещи, документы, книги, рукописи, рисунки и фотографии Эйзенштейна, хранившиеся в его квартире на Смоленской улице.

Архив был сдан на хранение ЦГАЛИ, а вещи и библиотека, насчитывающая 4000 книг, вошли в фонд Научно-мемориального кабинета, в котором готовились к изданию труды Эйзенштейна и эйзенштейновские выставки.

Впоследствии музей-квартира послужил базой для создания Музея кино, который с осени 2017 года располагается на ВДНХ в павильоне №36 (бывший павильон «Мелиорация и водное хозяйство»).









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