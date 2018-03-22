Джеймс Блант выступит в Петербурге и Москве

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В мае в Петербург и Москву в рамках своего мирового тура «The Afterlove Tour» приедет с концертами британский певец Джеймс Блант.

Петербургский концерт состоится 14 мая в БКЗ «Октябрьский», московский — 16 мая в Crocus City Hall.

Мировая известность пришла к Джеймсу Бланту в 2004 году, когда он выпустил свою дебютную пластинку «Back To Bedlam», а баллада «You're Beautiful» поднялась на первое место в чартах Великобритании, США и многих других стран. «Back To Bedlam» стал самым продаваемым альбомом десятилетия в Великобритании, получил два приза Brit Awards, две награды MTV Video Music Awards и пять номинаций на «Грэмми».

С тех пор музыкант записал еще четыре студийных альбома. Последний из них, «Afterlove», вышел весной 2017 года.

Над этой пластинкой вместе с Джеймсом Блантом работали Эд Ширан и Райан Теддер из группы One Republic, автор хитов Адель, Бейонсе и Тэйлор Свифт.

«Это по-настоящему новый старт для меня. Говорят, если ты не меняешься, значит ты умираешь. Сейчас, когда я записал свой пятый альбом, я не могу с этим не согласиться», — цитируют Джеймса Бланта организаторы российских концертов.

Мировой тур «The Afterlove Tour» в поддержку альбома начался прошлым летом. В этом году концерты прошли в Уругвае, Аргентине, Бразилии, Чили, Новой Зеландии, Австралии. Помимо России Джеймсу Бланту предстоит выступить в Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Китае, Тайване, Венгрии, Словакии, Польше, Литве, Эстонии, Латвии, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Грузии, Великобритании, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии и Испании.







