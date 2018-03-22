Максим Диденко ставит «Текст» Дмитрия Глуховского в театре Ермоловой

На первой репетиции спектакля «Текст» © «Бедуш & Маренникова»

15 и 16 мая в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой состоится премьера спектакля «Текст» по одноименному роману Дмитрия Глуховского в постановке Максима Диденко.

Роман «Текст» вышел летом 2017 года. Это история нескольких дней из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, телефон стал вторым «я» человека.

Как сообщает пресс-служба проекта, на сцене телефон станет полноценным героем истории наравне с актерами. Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар» — «эксперимент на стыке надрывного французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, получивших название "киберпанк"».

«Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона, — рассказал Максим Диденко. — Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни. С его помощью один человек проживает жизнь другого, причем жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик. Тема совмещения живого действия с цифровым».

«Мы вместе с художником Галей Солодовниковой придумали пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, позволяющих совмещать проекционное изображение с живым планом», — пояснил Диденко. Кроме того, над сценой будет летать дрон, снимающий всё происходящее.

Видеорежиссеры Олег Михайлов и Илья Старилов «планируют взять эстетику московских спальных районов, обратную сторону фасадов, показать изнанку гламура и фешенебельной жизни». Музыку для спектакля написал композитор Александр Карпов.

«Те спектакли Максима Диденко, которые я видел, меня удивили, — прокомментировал Дмитрий Глуховский. — Я не думал, что в формальном пространстве театра можно так бесчинствовать. Поэтому "Текст" Максиму доверяю с легким сердцем: пускай делает с ним, что хочет».

«"Текст" — это эксперимент в области соотношения человека с огромным мегаполисом, и его смело можно назвать одним из самых дорогостоящих театральных проектов нынешнего сезона», — говорит продюсер спектакля Леонид Роберман.



