СМИ бойкотируют Госудуму и Слуцкого

СМИ бойкотируют Госудуму и СлуцкогоЛеонид Слуцкий© ЛДПР-ТВ
РБК, «Коммерсантъ», «Дождь», «Эхо Москвы» и «Лента.ру» объявили бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому (ЛДПР), обвиненному в сексуальных домогательствах, после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении.
Заседание комиссии состоялось 21 марта. Рассмотрев заявления корреспондента Русской службы BBC Фариды Рустамовой и продюсера «Дождя» Дарьи Жук, которые заявили о том, что Слуцкий к ним приставал, комиссия не обнаружила у него «поведенческих нарушений».
Вскоре руководство РБК отозвало журналистов всех редакций холдинга — сайта, телеканала, газеты и журнала, — освещающих деятельность Госдумы.
«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.
Редакция издательского дома «Коммерсантъ» решила отказаться от контактов со Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией Госдумы по этике, выразив удивление и разочарование решением комиссии, «фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими».
О приостановке работы с Госдумой объявил телеканал «Дождь». Его главный редактор Александра Перепелова заявила, что редакция телеканала «возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским».
После заседания комиссии по этике, добавила она, «стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно».
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал заявление, в котором, в частности, говорится, что решение комиссии по этике по существу оправдывает приставания, и что радиостанция «считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы» и отзывает из нее своих журналистов.
«Лента.ру» объявила, что «игнорирует существование депутата Слуцкого и присоединяется к устроенному нашими коллегами бойкоту», а все материалы о Слуцком, «не касающиеся обвинений в домогательствах, будут удалены».
P.S. Сегодня, 22 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о приостановке аккредитации журналистов СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, передает «Интерфакс». «Это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, их право», — прокомментировал Володин отказ СМИ работать в Госдуме.
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