Театр наций стал театральным партнером Музея истории ГУЛАГа

Театр наций стал театральным партнером Музея истории ГУЛАГаХудожественный руководитель Театра наций Евгений Миронов© «Русский Шекспир»
Музей истории ГУЛАГа и Театр наций объявили о долгосрочном сотрудничестве и представили первый проект: артисты театра примут участие в создании новой экспозиции музея – «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны».
Как сообщает пресс-служба Театра наций, экспозиция откроется осенью 2018 года и впервые покажет историю ГУЛАГа как единый процесс, позволит каждому посетителю заглянуть в глаза людям, пережившим репрессии, и выслушать их истории. Тексты от первого лица будут произносить артисты-участники спектаклей Театра наций — Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Авангард Леонтьев, Андрей Смоляков, Александр Феклистов, Мария Шашлова, Анатолий Лобоцкий, Игорь Гордин, Алексей Вертков и Ингеборга Дапкунайте.
Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына.
Рассказы будут дополнены личными вещами героев, их фотографиями и видеоматериалами.
«Я очень рад тому, что Театр наций и Музей истории ГУЛАГа начинают сотрудничество, — говорит Евгений Миронов. — Письма и дневники людей, пострадавших во время репрессий, зазвучат голосами моих друзей и партнеров по спектаклям Театра наций. Я считаю очень важным, что театр участвует в создании экспозиции музея "История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны", и надеюсь, что результат этой работы передаст зрителям и человеческую боль, и историческую трагедию, и главное — сможет помочь нам всем понять горький урок нашего прошлого».
Проект экспозиции «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны» будет представлен на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.
Первое совместное мероприятие Музея истории ГУЛАГа и Театра наций назначено на 24 марта. В 20:00 в лектории Московского культурного форума артист Владимир Еремин прочитает отрывок из романа Дмитрия Быкова «Июнь», в центре сюжета которого судьба человека и его столкновение с эпохой. Во встрече также примут участие Дмитрий Быков и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.
новости
17:56Фестиваль «Боль» объявил более 30 участников
16:47Театр наций стал театральным партнером Музея истории ГУЛАГа
15:22В Большом театре пройдет премьера «Анны Карениной» Джона Ноймайера
14:07Пермская опера впервые проведет Школу театрального блогера
12:50Минкульт не отдает владельцам картину Брюллова
10:40Гёте-Институт в Москве покажет фильм Фатиха Акина «Гуд бай, Берлин!»
Вчера
16:47Объявлена программа фестиваля Мстислава Ростроповича
16:00Дмитрий Строцев прочитает в Москве лекцию о Вениамине БлаженномВсе новости