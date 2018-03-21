Театр наций стал театральным партнером Музея истории ГУЛАГа

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов © «Русский Шекспир»

Музей истории ГУЛАГа и Театр наций объявили о долгосрочном сотрудничестве и представили первый проект: артисты театра примут участие в создании новой экспозиции музея – «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны».

Как сообщает пресс-служба Театра наций, экспозиция откроется осенью 2018 года и впервые покажет историю ГУЛАГа как единый процесс, позволит каждому посетителю заглянуть в глаза людям, пережившим репрессии, и выслушать их истории. Тексты от первого лица будут произносить артисты-участники спектаклей Театра наций — Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Евгений Ткачук, Авангард Леонтьев, Андрей Смоляков, Александр Феклистов, Мария Шашлова, Анатолий Лобоцкий, Игорь Гордин, Алексей Вертков и Ингеборга Дапкунайте.

Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов озвучит Александра Солженицына.

Рассказы будут дополнены личными вещами героев, их фотографиями и видеоматериалами.

«Я очень рад тому, что Театр наций и Музей истории ГУЛАГа начинают сотрудничество, — говорит Евгений Миронов. — Письма и дневники людей, пострадавших во время репрессий, зазвучат голосами моих друзей и партнеров по спектаклям Театра наций. Я считаю очень важным, что театр участвует в создании экспозиции музея "История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны", и надеюсь, что результат этой работы передаст зрителям и человеческую боль, и историческую трагедию, и главное — сможет помочь нам всем понять горький урок нашего прошлого».

Проект экспозиции «История ГУЛАГа в судьбах людей и судьбе страны» будет представлен на Московском культурном форуме, который пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж» с 23 по 25 марта.

Первое совместное мероприятие Музея истории ГУЛАГа и Театра наций назначено на 24 марта. В 20:00 в лектории Московского культурного форума артист Владимир Еремин прочитает отрывок из романа Дмитрия Быкова «Июнь», в центре сюжета которого судьба человека и его столкновение с эпохой. Во встрече также примут участие Дмитрий Быков и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.



