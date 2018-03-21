В Большом театре пройдет премьера «Анны Карениной» Джона Ноймайера

Сцена из балета «Анна Каренина» © Hamburg Ballett John Neumeier

23, 24, 25, 27 и 28 марта на Исторической сцене Большого театра состоятся премьерные представления балета «Анна Каренина» американского хореографа Джона Ноймайера по мотивам романа Льва Толстого на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Кэта Стивенса.

«Политик Алексей Каренин, стремящийся к переизбранию, проводит митинг в Санкт-Петербурге, а граф Алексей Вронский в Москве вместе со своим полком готовится к матчу по лакроссу. Анна Каренина вместе с сыном Сережей поддерживает мужа», — цитирует ТАСС описание первой сцены спектакля.

«"Анна Каренина" — это совместная постановка Большого театра с Гамбургским балетом, возглавляемым Джоном Ноймайером», — сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова, добавив, что мировая премьера балета состоялась прошлым летом в Гамбурге и имела триумфальный успех.

Пресс-атташе напомнила, что Ноймайер ранее поставил на сцене Большого театра спектакли «Сон в летнюю ночь» (2004) и «Дама с камелиями» (2014), неоднократно участвовал в жюри премии Бенуа де ла Данс и становился ее лауреатом.

Над «Анной Карениной» Ноймайер также работал как сценограф, художник по костюмам и автор световой концепции спектакля. Костюмы главной героини выполнил дизайнер Альберт Креймлер.

В балете звучит музыка Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Кэта Стивенса. Дирижер спектакля — Антон Гришанин.

В Большой театр спектакль переносит сам хореограф и исполнители главных ролей в Гамбургском балете — Эдвин Ревазов (Вронский) и Иван Урбан (Каренин).

Роли героев романа в Большом театре репетируют Светлана Захарова, Ольга Смирнова, Кристина Кретова (Анна), Денис Родькин, Артем Овчаренко, Артемий Беляков (Вронский), Семен Чудин, Андрей Меркурьев, Александр Волчков (Каренин), Григорий Иконников, Алексей Путинцев, Артем Калистратов (Сережа), Анастасия Сташкевич, Нина Капцова, Екатерина Шипулина (Долли), Михаил Лобухин, Егор Хромушин, Александр Водопетов (Стива), Дарья Хохлова, Евгения Саварская, Екатерина Фатеева (Кити), Денис Савин, Георгий Гусев, Артем Беляков (Левин) и другие.



