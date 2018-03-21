Пермская опера впервые проведет Школу театрального блогера© enc.permculture.ru
С 25 по 28 марта Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского и Ассоциация театральных критиков при поддержке Союза театральных деятелей России проведут в Перми Школу театрального блогера.
Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, ведущим школы станет музыкальный критик и драматург Илья Кухаренко.
Проект адресован тем, кто интересуется театром и ведет или только хочет создать свой театральный блог. В течение четырех дней семь участников будут смотреть спектакли, обсуждать их, участвовать в семинарах и учиться писать рецензии и отзывы о спектаклях. Занятия будут проходить в формате «интенсив» и предполагают ежедневную занятость утром и вечером (от 8 часов).
Обучение бесплатное, принять участие в первой пермской Школе театрального блогера могут как начинающие авторы, так и опытные журналисты. Заявки на участие в работе школы принимаются до 10:00 23 марта по адресу pr.permopera@gmail.com. Состав участников будет объявлен в этот же день в 17:00.
В заявке необходимо указать ФИО, номер телефона, ссылку на аккаунт в соцсетях и ответить на следующие вопросы:
- Несколько слов о себе, своем образовании и работе.
- Как часто вы ходите в Пермский театр оперы и балета и другие театры Перми?
- Посещаете ли вы театры в других городах?
- Смотрите ли вы спектакли на видео?
- Рассказываете ли вы в СМИ и соцсетях о спектаклях? Укажите ссылки, если имеются.
Ранее занятия Школы театрального блогера проходили в Воронеже, Новосибирске и Казани.
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