Гёте-Институт в Москве покажет фильм Фатиха Акина «Гуд бай, Берлин!»© Lago Film
27 марта в рамках книжного клуба Институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC) в Гёте-Институте в Москве состоится бесплатный показ фильма режиссера Фатиха Акина «Гуд бай, Берлин!» (Tschick).
Начало в 19:00, Вход свободный по предварительной регистрации.
Роман Вольфганга Херрндорфа «Гуд бай, Берлин!» не только стал бестселлером в Германии, но и вошел в немецкую школьную программу.
Главный герой романа — 14-летний Майк Клингенберг, который совсем не рад наступлению летних каникул. Его мама в очередной раз ложится в реабилитационную клинику из-за серьезных проблем с алкоголем, а папа уезжает в «деловую поездку» со своей ассистенткой. В этот момент на пороге их дома появляется Андрей Чихачёв, или просто Чик, — одноклассник Майка и местный аутсайдер, с которым в школе никто не общается. Ходят слухи, что семья Чика — представители «русской мафии». Майк почти готов в это поверить: странный парень приезжает к нему на ворованной голубой «Ниве» и зовет на поиски приключений. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по Германии.
На русский язык книгу перевела переводчица Александра Горбова. За эту работу она получила Немецкую переводческую премию «Мерк-2016» в категории детской и юношеской литературы.
Перед показом русский перевод книги Вольфганга Херрндорфа представит издатель Ольга Патрушева (издательство «Самокат»).
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10:40Гёте-Институт в Москве покажет фильм Фатиха Акина «Гуд бай, Берлин!»
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