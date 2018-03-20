Объявлена программа фестиваля Мстислава Ростроповича

С 27 марта по 3 апреля в Москве пройдет IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В программе фестиваля выступления музыкантов из Европы и России, вечера музыки венских и русских классиков, монопрограммы Баха и Прокофьева и премьера мультимедийного проекта в Кремлевском дворце.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь Мстислава Ростроповича, художественного руководителя фестиваля Ольгу Ростропович. Основной площадкой фестиваля станет Большой зал Московской консерватории.

Первый концерт состоится 27 марта, в день рождения Мстислава Ростроповича. В программе произведения Прокофьева, в том числе Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная Мстиславу Ростроповичу, сольную партию в которой исполнит Пабло Феррандес (Испания). В концерте примут участие Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением Томаса Сондергаарда (Дания).

Концерт 29 марта будет посвящен сочинениям Моцарта и Гайдна. На нем выступят виолончелист Готье Капюсон (Франция) и камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского. За дирижерский пульт встанет Райнер Хонек (Австрия).

1 апреля произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Скрябина исполнит Российский национальный оркестр под управлением Пьера Карло Орицио (Италия), который также исполнит партию фортепиано в Концерте фа-диез минор Скрябина.

2 апреля в Большом зале консерватории певцы Сибилла Рубенс (Германия), Ингеборг Данц (Германия), Даниэль Йоханнсен (Австрия), Мауро Петер (Швейцария), Самуэль Хассельхорн (Германия) и Томас Ласке (Германия), оркестр и хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков представят под управлением Эноха цу Гуттенберга (Германия) «Страсти по Матфею» Баха.

Завершит фестиваль 3 апреля в Государственном Кремлевском дворце премьера мультимедийного проекта «Римская трилогия» на музыку Отторино Респиги, созданного совместно с Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Режиссером вечера выступит Карлус Падрисса (Испания), видеорежиссером — Эммануэль Карлье (Франция). Три симфонические поэмы Респиги прозвучат в исполнении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Антонио Мендеса (Испания).



