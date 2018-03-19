Заявление в связи с прекращением работы Британского Совета

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Ассоциация «Свободное слово», Петербургский ПЕН-клуб и Гильдия «Мастера литературного перевода» выступили с совместным заявлением в связи с решением МИД РФ прекратить деятельность Британского Совета в России.

COLTA.RU приводит заявление полностью:





Россия прекращает работу Британского Совета — организации, чья команда с 1992 года с исключительным профессионализмом налаживала российско-британские связи в культуре и образовании. Это последний удар по Британскому совету: десять лет назад в схожих обстоятельствах были закрыты 13 из 15 его отделений. В истории Британского Совета уже был большой перерыв: впервые он открылся в России (тогда в СССР) в 1945 году, но уже в 1947-м, с началом холодной войны, Британский Совет закрыли — на долгие сорок пять лет. Такие параллели не могут не настораживать.

Британский Совет в России знакомил наших сограждан с лучшим, что происходит в культуре Соединенного Королевства. Джулиан Барнс на «Нон-фикшн», гастроли британских театров, Блейк в Пушкинском музее, Бриттен в Московской консерватории, переводческие семинары, музыкальные фестивали; интереснейшие события и выступления не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России, лекции, интернет-проекты, курсы английского языка, сдача IELTS, помощь в поступлении в британские университеты — всёэто Британский совет. Но организация, которую сейчас закрывают, не только рассказывала нам о британской культуре — она помогала продвигать русскую культуру в Великобритании. При поддержке Британского Совета в Англии и Шотландии выступали российские прозаики, поэты, переводчики. И всегда эта совместная работа приносила плоды, помогала завязываться дружбе и пониманию.

То, что жертвой дипломатической баталии стало учреждение, которое занимается культурой и образованием, — неудивительно. Это в логике нынешнего времени. Но политический удар по культурной организации — это всегда удар по собственным гражданам. Закрытие Британского Совета не заставит жителей России разлюбить британскую культуру, но лишит их множества прекрасных возможностей. Десятки высококлассных специалистов, умеющих налаживать культурные и деловые связи, останутся без работы. Картины и скульптуры не будут увидены, поэты и музыканты не будут услышаны. Всё ради удара кулаком по столу.

Это не просто опрометчивое, это — разрушительное для культуры, а значит, и для будущего России решение.



