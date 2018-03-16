Умерла Вероника Лосская

17 марта в Париже в возрасте 87 лет умерла литературовед, переводчик, исследователь творчества Марины Цветаевой Вероника Лосская.

Об этом сообщила кинорежиссер Александра Свинина.

Вероника Константиновна Лосская (Юдина-Бельская) родилась в 1931 году в Париже в семье русских эмигрантов первой волны. Была замужем за богословом Николаем Лосским (1929–2017).

Окончила Сорбонну и Оксфордский университет по отделениям русской средневековой, классической литературы и славянской истории. Преподавала русский язык и литературу в Сорбонне и Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже. Доктор наук, профессор Сорбонны по кафедре славистики.

Автор монографий о Марине Цветаевой и Анне Ахматовой, статей и эссе о русской эмиграции, о месте женщины в Православной Церкви и т.д., соавтор трехтомного биографического словаря «Российское Зарубежье во Франции: 1919–2000».

Лауреат литературной премии имени Марины Цветаевой за сборник стихотворений и поэм Цветаевой «Mon dernier livre 1940» (2012).











