На премию «Лицей» претендуют три тысячи молодых авторов© Литературная премия «Лицей»
Завершила прием работ премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов. На соискание премии подано 1113 прозаических и 1956 поэтических произведений.
Как сообщает пресс-служба премии «Лицей», на конкурс поступили работы писателей в возрасте от 15 до 35 лет из всех регионов России и еще 22 стран. Средний возраст соискателей в этом году — 28 лет.
В середине мая совет экспертов премии под руководством литературного критика и писателя Владимира Березина объявит короткий список из 20 произведений.
Лауреаты в номинациях «Поэзия» и «Проза» будут объявлены 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
В каждой номинации присуждаются три приза: первое место — 1,2 млн рублей, второе место — 700 тысяч рублей, третье место — 500 тысяч рублей. Произведения финалистов будут опубликованы на сайте премии и уже к церемонии будут изданы сервисом Ridero.
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