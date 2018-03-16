На премию «Лицей» претендуют три тысячи молодых авторов

Завершила прием работ премия «Лицей» имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов. На соискание премии подано 1113 прозаических и 1956 поэтических произведений.

Как сообщает пресс-служба премии «Лицей», на конкурс поступили работы писателей в возрасте от 15 до 35 лет из всех регионов России и еще 22 стран. Средний возраст соискателей в этом году — 28 лет.

В середине мая совет экспертов премии под руководством литературного критика и писателя Владимира Березина объявит короткий список из 20 произведений.

Лауреаты в номинациях «Поэзия» и «Проза» будут объявлены 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В каждой номинации присуждаются три приза: первое место — 1,2 млн рублей, второе место — 700 тысяч рублей, третье место — 500 тысяч рублей. Произведения финалистов будут опубликованы на сайте премии и уже к церемонии будут изданы сервисом Ridero.



















