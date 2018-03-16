День «Просветителя» состоится в Москве

25 марта в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова в Москве пройдет День премии «Просветитель» в честь открытия нового сезона.

В Дне «Просветителя» примут участие лауреаты и финалисты премии прошлого года. На лекциях и семинарах можно будет узнать, как писать по-эльфийски, познакомиться с судьбой российских изобретателей, проследить за повседневной жизнью математических формул и научиться испытывать вину без вреда для здоровья.

Программа Дня премии «Просветитель»:

12:00 — Тим Скоренко, лекция «Изобретено в России» (регистрация)



22 апреля 1864 года свое первое плавание совершил первый в мире ледокол современного типа – паровой катер «Пайлот». Немая короткометражная картина «Lucanus Cervus», снятая в 1910 году, стала первым в истории кукольным мультфильмом. Эти изобретения сделаны в России — как и десятки других.



Писатель, журналист, главный редактор портала Popmech.ru, финалист премии «Просветитель-2017» Тим Скоренко попытается живо рассказать о развитии русской изобретательской мысли с допетровских времён до революции, развеять целый ряд мифов и, напротив, извлечь из глубин забвения многие замечательные идеи и проекты.

14:00 — Андрей Райгородский, лекция «Кому нужна математика?» (регистрация)



Профессор математики, автор более 150 научных статей, 20 книг и 10 онлайн-курсов, директор физтех-школы прикладной математики и информатики, заведующий лабораторией продвинутой комбинаторики и сетевых приложений МФТИ, заведующий кафедрой дискретной математики МФТИ, руководитель исследовательской группы компании «Яндекс» и финалист премии «Просветитель» Андрей Райгородский расскажет о современных приложениях математики, без которых невозможно существование авиации, страхования, железных дорог, медицины, интернета, экономики...



Список можно продолжать долго, но проще будет сказать — невозможно существование современного мира, каким мы его знаем.

16:00 — Александр Пиперски, семинар «Таинственные знаки: как пишут на искусственных языках?» (регистрация)



Среди естественных языков есть сотни бесписьменных, а с искусственными языками все иначе - для них разработано множество интересных систем письма. Мы обсудим, как устроены алфавиты Толкина, что общего между иероглифами языка токипона и письменностью индейцев майя и как может развиваться искусственное письмо.



Ведущий: Александр Пиперски — лингвист, кандидат филологических наук, доцент кафедры компьютерной лингвистики Института лингвистики РГГУ, научный сотрудник школы филологии НИУ ВШЭ. Автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского», лауреат премии "Просветитель" в номинации «Гуманитарные науки».

18:00, дискуссия «Общественный надзор: что такое социальные эмоции?» (регистрация)



Социальные эмоции — это важное достижение эволюции: они позволяют нам вступать в сложные взаимоотношения с себе подобными, усваивать общественные нормы и извлекать из этого выгоду. Правда, большинство из них — стыд, зависть, обида, вина — не относятся к числу приятных переживаний. А если какая-то из этих эмоций включается по поводу и без повода, это может привести к депрессии, социальной тревожности и другим психическим расстройствам.



Авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города», лауреаты премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки» Антон Зайниев и Дарья Варламова побеседуют с известным психиатром и психотерапевтом Павлом Бесчастновым о том, как формируются эти эмоции, в чем их практическая польза и что делать, если они заводят не туда.

Вход на все события Дня премии «Просветитель» бесплатный, требуется предварительная регистрация.

Премия «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году основателем компании «Вымпелком» Дмитрием Зиминым и Фондом некоммерческих программ «Династия». С 2016 года премия вручается при поддержке Zimin Foundation.

Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России. В 2017 году премии «Просветитель» исполнилось 10 лет.



