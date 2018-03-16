В Новом пространстве Театра наций исполнят «Страсти по девочке со спичками»

16 и 17 марта в Новом пространстве Театра наций в Москве состоится концерт-инсталляция «Страсти по девочке со спичками» Веры Мартынов и Дэвида Лэнга.

Концертную версию перформанса-видеоинсталляции Веры Мартынов «Девочка со спичками», выпущенного в 2014 году в «Гоголь-центре», представят в Новом пространстве Театра наций солисты ансамбля Intrada Татьяна Кокорева, Екатерина Коломина, Иван Деревнин и Дмитрий Волков. Музыкальный руководитель и дирижер — Екатерина Антоненко.

«Страсти по девочке со спичками» по сказке Андерсена, текстам ее первой переводчицы на английский язык Х.П. Полл, а также Пикандера — либреттиста «Страстей по Матфею» Баха — и Евангелия от Матфея написал в 2007 году американский композитор-постминималист Дэвид Лэнг, которому это сочинение принесло «Грэмми» и Пулитцеровскую премию .

Впервые «Страсти по девочке со спичками» были исполнены в 2008 году. Российская премьера состоялась в 2012 году в Петербурге в исполнении ансамбля Intrada.

«Есть много способов рассказать сказку Ханса Кристиана Андерсена о маленькой девочке со спичками, например, как историю о вере или нищете, — говорит Дэвид Лэнг. — Однако меня особенно заинтересовало то, что Андерсен излагает ее как своего рода притчу, проводя аналогию между страданиям бедной девочки и Иисуса. Девочка страдает, ее осуждает толпа, умирает и преображается. Мне стало любопытно, какие тайны можно открыть в этой истории, если принять ее христианский характер и, следуя традиции, раскрыть его в жанре музыкальных Страстей... Слово "страсть" происходит от латинского слова страдать. В моей пьесе нет Баха и нет Иисуса — скорее страдания маленькой девочки со спичками вознесли (я надеюсь) ее скорбь на высший план и стали напоминанием о нем».

Произведение исполняется по договоренности с владельцем авторских прав, издательством G. Schirmer, Inc.



