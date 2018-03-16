В Некрасовке пройдет круглый стол о Некрасове

Николай Ге. Портрет Н.А. Некрасова. 1872 (фрагмент) © Государственный Русский музей

22 марта в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится круглый стол «Зачем нам Некрасов» и презентация мультимедийного проекта «Анкета о Некрасове».

Начало круглого стола в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.

«В представлении многих поколений, — пишут организаторы вечера, — Николай Алексеевич как оригинальный и влиятельный поэт, стойкий издатель, да и просто живой и борющийся то с азартными играми, то с болезнями человек совершенно "убит" обязательным, и очень тенденциозным, изучением в школе и мифом "народного писателя"».

Участники встречи — Майя Кучерская, Андрей Немзер, Михаил Макеев, Владимир Аристов, Данила Давыдов, Ольга Седакова, Мариэтта Чудакова, Павел Крючков, Сергей Нещеретов, Марина Михайлова, Мария Степина и Константин Ворович — будут искать ответ на главный вопрос: кому и зачем нужно читать и изучать Некрасова сегодня.

Модератор: Михаил Макеев (МГУ).

В 20:00 начнется презентация мультимедийного проекта «Анкета о Некрасове»: поэт Сергей Зенкевич и журналист Константин Ворович собрали ответы на 10 вопросов о Некрасове современных поэтов, писателей и филологов. Пять из них примут участие в презентации: Владимир Аристов, Данила Давыдов, Ольга Седакова, Павел Крючков и Мариэтта Чудакова.







