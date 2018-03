COLTA.RU продолжает проект «Written in the USA / Написано в Америке»

Матвей Янкелевич и Моника Де Ла Торре © PEN America

Третья встреча с современными американскими литераторами в рамках проекта COLTA.RU и PEN America «Written in the USA / Написано в Америке» состоится 24 марта и будет посвящена актуальной поэзии и поэтическому книгоиздательству.

На этот раз проект познакомит московскую аудиторию с поэтом и основателем нью-йоркского издательства Ugly Duckling Presse Матвеем Янкелевичем и поэтом Моникой Де Ла Торре. Поэтические чтения и дискуссия о процессах, происходящих с поэзией в России и Америке, и книгоиздательстве пройдут 24 марта в пространстве бара-галереи «Перелетный кабак» и книжного магазина «Порядок слов».

В программе поэтические чтения c Моникой Де Ла Торре и Матвеем Янкелевичем и дискуссия, в которой также примут участие российские поэты Михаил Айзенберг, Дмитрий Кузьмин и Александр Скидан. На встрече обсудят процессы, происходящие с независимой поэзией и поэтическим книгоиздательством в США и России, а также особенности работы некоммерческих издательств на примере Ugly Duckling Presse.

Матвей Янкелевич и Моника Де Ла Торре живут в Бруклине, но родились в других странах — России (СССР) и Мексике, что во многом определило их творческий путь. Оба автора не потеряли связь с родным языком — их переводческие труды знакомят американскую аудиторию с поэзией России, Восточной Европы, Испании, Мексики и Латинской Америки.

Матвей Янкелевич — поэт, филолог, переводчик, поэт, основатель нью-йоркского издательства Ugly Duckling Presse, которое специализируется на некоммерческой литературе и публикует поэзию, переводы и экспериментальный non-fiction. Он родился в Москве, вероятно, в самой известной семье диссидентов (внук Елены Боннэр и Андрея Сахарова), а в 70-х эмигрировал с родителями в США. В 90-х еще в колледже вместе с однокурсниками Янкелевич создал журнал Ugly Duckling («Гадкий утенок»), который и положил начало одноименному независимому издательству, существующему с 1995 года. C 2002 года он курирует в издательстве серию «Eastern European Poets» («Поэты Восточной Европы»).

Матвей Янкелевич получил признание как поэт и переводчик, получив членство Нью-Йоркский фонда искусств (New York Foundation for the Arts) и Национального фонда искусств (National Endowment for the Arts). Среди наиболее известных собственных работ - поэтический сборник «Alpha Donut» и новелла «Boris by the Sea». Его сборник переводов Даниила Хармса «Today I Wrote Nothing: The Selected Writings of Daniil Kharms» был отмечен критиками TLS, The Guardian, The New York Times и многих других изданий, а совместный с Евгением Осташевским переводческий труд — сборник Александра Введенского «An Invitation for Me to Think» («Приглашение меня подумать») — был удостоен награды National Translation Award в 2014 году.

Моника Де Ла Торре, один из авторов, публикуемых в Ugly Duckling Presse, выросла в Мехико и отправилась в Нью-Йорк в 1993 году, чтобы изучать испанскую литературу в Колумбийском университете. Моника Де Ла Торре является членом Нью-Йоркского фонда искусств (New York Foundation for the Arts) и в разное время писала для BOMB Magazine и The Brooklyn Rail. Она также стала соавтором билингвальной антологии мексиканской поэзии «Reversible Monuments: Contemporary Mexican Poetry» (2002), а ее переводы с испанского включают сборники поэтов Лилы Сембораин и Херардо Дениса. Самыми известными работами Моники Де Ла Торре стали поэтические сборники «Talk Shows» (2007) и «Public Domain» (2008). Ее поэзия исследует понятие личности и ее траектории через призму черного юмора. Каждое стихотворение — импровизация, в которой странные герои действуют зачастую необъяснимо, но в то же время понятно для читателя.

24 марта

17:00–18.00 — Поэтические чтения. Участники: Матвей Янкелевич, Моника Де Ла Торре, профессиональные переводчики.

Участники: Матвей Янкелевич, Моника Де Ла Торре, профессиональные переводчики. 18:45–20:30 — Круглый стол. Участники: Матвей Янкелевич, Моника Де Ла Торре, Михаил Айзенберг, Дмитрий Кузьмин и Александр Скидан.

Место: Пространство бара-галереи «Перелетный кабак» и книжного магазина «Порядок слов». «Перелетный кабак» — новое место на книжной карте Москвы, названное в честь романа Гилберта Честертона. Оно объединяет бар, галерею и книжный магазин с творческой атмосферой и свободолюбивым духом.

Адрес: Мансуровский пер., 10, стр.2.

Вход свободный

«Written in the USA / Написано в Америке» — совместный проект интернет-издания о современных культуре и обществе COLTA.RU и международной ассоциации писателей, поэтов и журналистов PEN America. Проект открывает для российской аудитории ярких представителей современной американской литературы — писателей, поэтов, издателей, чье имя уже известно американскому читателю, но пока незнакомо российской аудитории. Каждый визит участников проекта в Россию включает в себя лекцию и большие дискуссии, посвященные обсуждению литературных процессов в России и Америке. Ранее в рамках проекта Россию посетили Июнь Ли, одна из 20 лучших писателей до 40 лет в 2010 году по версии The New Yorker (лекция и встреча с российскими литераторами в апреле 2017 года), и Серхио Де Ла Пава, автор легендарного 864-страничного романа «Голая сингулярность» («A Naked Singularity»), приковавшего к себе внимание The Guardian, The Washington Post и VICE (круглый стол с издателями и литераторами в декабре 2017 года).

«Наше представление об американской литературе и американской культуре сильно определяется тем, что переводится сейчас на русский язык. Это в основном бестселлеры первого уровня. Замечательные книги и авторы, работа которых не укладывается в логику “большого романа”, остаются в стороне. И это важная часть разной, интересной и выразительной литературы. Мы решили противопоставить этой логике прямое знакомство с писателями. Это незнакомая для нас Америка, Америка, которой мы не знаем. Авторы, которых мы привозим, представляют разные части спектра — и оказывается, что наше представление об американской словесности все еще нуждается в поправке и к нему можно много чего добавить», — рассказывает Мария Степанова, главный редактор COLTA.RU.

Организаторы: COLTA.RU и PEN America

COLTA.RU — главный в России сайт о культуре и обществе. Это проект той же команды, которая создала и делала в течение пяти лет известный сайт OpenSpace.ru. COLTA.RU существует по революционно новой для российских медиа модели: это общественное СМИ, независимое издание, которое существует без помощи государства, без хозяев и инвесторов, исключительно на гранты и пожертвования читателей. Проект поддерживают профессионалы во всех областях культуры. В Попечительский совет сайта входят Ирина Прохорова, Александр Роднянский, Юлия Шахновская, Демьян Кудрявцев, Дмитрий Борисов и многие другие.

PEN America — неправительственная организация, целью которой является защита свободного выражения мнений в США и по всему миру. Мы боремся за право писателей свободно выражать свои мысли, признавая силу слова в деле преобразования мира. Наша миссия — в объединении писательского сообщества с целью продвижения креативного высказывания и защиты прав и свобод, благодаря которым оно возможно.

Партнеры проекта: книжный магазин «Порядок слов», бар-галерея «Перелетный кабак»