В Фонде культуры «Екатерина» откроется выставка «Прибытие поезда»

Павел Отдельнов. Inside. Outside. 2012 © Павел Отдельнов / ГЦСИ-РОСИЗО

С 23 марта по 29 мая Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО совместно с Фондом культуры «Екатерина» представят выставку «Прибытие поезда» – работы отечественных и зарубежных художников, рассказывающие о феномене поезда в мировой культуре.

«Образ поезда выступает организующим элементом выставки, что напрямую выражается в архитектурном решении — зрителя буквально приглашают зайти в железнодорожный вагон, пройтись по составу, и вместе с ключевыми художниками новейшего времени совершить захватывающее путешествие длиною в 120 лет», — сообщают организаторы выставки на сайте РОСИЗО.

Кураторы выставки — Виталий Пацюков, Екатерина Дракунова, Анастасия Козаченко, Светлана Макеева.

В экспозицию войдут более ста работ. Среди их авторов Владимир Смоляр, Виктор Семенюк, Глеб Косоруков, Владимир Янкилевский, Марина Фоменко, Александра Митлянская, Марина Черникова, Ольга Чернышева, Наталья и Валерий Черкашины, Алла Урбан, Владимир Сафаров, Константин Батынков, Илья Кабаков, Эрик Булатов, Семен Файбисович, Павел Отдельнов, Игорь Ширшков, Кузьма Николаев, Сергей Катран, Анна Ефремова, Леонид Тишков, Александр Бродский, Сергей Филатов и Сергей Головач.

Экспозиция разделена на три большие пространства: «Исторический поезд», «Миростроительное депо» и «Место действия — поезд». Помимо произведений живописи и графики на выставке будут представлены инсталляции, фото- и видеоработы. В оформлении экспозиции используются фрагменты игровых и документальных фильмов, кинохроника и музыкальные композиции.











