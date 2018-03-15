Фигурантов дела «Седьмой студии» поддержали директора российских театров© «Гоголь-центр» / Facebook
Руководители театров из 49 городов России, участвовавшие в Международном театральном образовательном форуме в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», выступили с открытым письмом в поддержку Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».
Письмо сегодня, 15 марта, опубликовано в «Петербургском театральном журнале». COLTA.RU приводит его полностью:
Мы, участники Международного театрального образовательного форума — директора государственных театров из 49 городов России, проходящего 5 и 6 марта 2018 года в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», выражаем глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с так называемым «театральным делом»
На протяжении многих месяцев наши коллеги Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом. Это уважаемые в театральном сообществе люди, не представляющие опасности для общества, за которых поручились десятки ведущих деятелей российской культуры и искусства. На данный момент расследование по делу окончено, обвиняемые никак не могут повлиять на его ход — и тем не менее их продолжают содержать под домашним арестом, а одного из них, Алексея Малобродского — в СИЗО.
Также нас тревожит показательная, на наш взгляд, жестокость в отношении Кирилла Серебренникова. О трагической ситуации с матерью Кирилла было известно следствию, однако вопреки элементарным законам гуманизма и милосердия, Кириллу было отказано в возможности увидеть мать живой.
Театральное сообщество пристально наблюдало за ходом расследования и намерено самым внимательным образом следить за судебным процессом по «театральному делу». Мы надеемся, что государство обеспечит проведение открытого, справедливого, состязательного процесса над Юрием Итиным, Алексеем Малобродским, Кириллом Серебренниковым, Софьей Апфельбаум. Поскольку право на справедливое правосудие гарантировано конституцией Российской Федерации.
6 марта 2018 года, Санкт-Петербург
- Директор ГБУК АО «Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова»
Самодов Сергей Александрович
- Директор МБУК ВГО «Центр искусств «ТЕАТР+КИНО» театр «Вымысел»
Сахарова Наталья Васильевна
- Генеральный директор Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии
Сафронов Михаил Вячеславович
- Художественный руководитель МБУК «Новошахтинский драматический театр»
Сопова Светлана Николаевна
- Главный режиссер Пермского академического Театра-театра
Гурфинкель Владимир Львович
- Художественный руководитель Пермского академического Театра-театра
Мильграм Борис Леонидович
- Заместитель руководителя «Воронежский государственный академический театр драмы им. А. Кольцова»
Колесников Дмитрий Дмитриевич
- Помощник художественного руководителя по междунароной деятельности ГБУК АО «Архангельский молодежный театр»
Бабкина Анна Сергеевна
- Художественный руководитель СПб ГБУ «Театр кукол «Бродячая собачка»
Абдулина Альфия Сибгатовна
- Директор БУ «Государственный Национальный театр Республики Карелия»
Шумская Ирина Павловна
- Директор МУК «Театр юного зрителя г. Заречного»
Кучишкин Андрей Викторович
- Заместитель директора по работе со зрителем ГБУК «Шадринский государственный драматический театр»
Гуляева Мария Геннадьевна
- Заместитель директора ГАУК «Рязанский театр кукол»
Вологжанина Екатерина Александровна
- Директор ГАУК «Рязанский театр кукол»
Кириллов Константин Геннадьевич
- Руководитель пресс-службы ГАУК Рязанский театр драмы
Цыганкова Екатерина Юрьевна
- Режиссер МБУК «Новошахтинский драматический театр»
Сопов Михаил Юрьевич
- Помощник художественного руководителя ГБУК АО «Архангельский молодежный театр»
Дедёшина Анастасия Викторовна
- Директор Театра кукол Республики Карелия
Васильева Любовь Николаевна
- Художественный руководитель Воронежского Камерного театра
Бычков Михаил Владимирович
- Заместитель директора Театра «На Литейном»
Никифорова Ольга Петровна
- Помощник директора по творческим вопросам ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Фёдора Волкова»
Цветкова Татьяна Фёдоровна
- Директор ГБУК «Шадринский государственный драматический театр»
Солодухин Павел Борисович
- Директор, Театральная гостиная VINCI, паблик «Современный театр», проект «Мастерская Современного Театра»
Козлов Алексей Николаевич
- Директор — художественный руководитель СПб ГБУК «Театр «Приют комедианта»
Минков Виктор Михайлович
- Арт-менеджер
Аршанская Ольга
- Директор театрального фестиваля NET
Вуллах Филипп Сергеевич
- Театральный критик
Зарецкая Жанна Олеговна
- Заместитель директора русского драматического театра Удмуртии
Никифорова Анна Владимировна
- Заместитель директора МБУК «Екатеринбургский театр современной хореографии»
Лукьянов Антон Сергеевич
- Заместитель директора по финансам ТГАТ им. Г. Камала
Залялеев Марсель Марсович
- Исполнительный директор Театральной гостинной VINCI
Новикова Анастасия Витальевна
- Директор Новосибирского театра «Красный факел»
Кулябин Александр Прокопьевич
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