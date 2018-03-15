Фигурантов дела «Седьмой студии» поддержали директора российских театров

Руководители театров из 49 городов России, участвовавшие в Международном театральном образовательном форуме в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», выступили с открытым письмом в поддержку Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии».

Письмо сегодня, 15 марта, опубликовано в «Петербургском театральном журнале». COLTA.RU приводит его полностью:

Мы, участники Международного театрального образовательного форума — директора государственных театров из 49 городов России, проходящего 5 и 6 марта 2018 года в рамках Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв», выражаем глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в связи с так называемым «театральным делом»

На протяжении многих месяцев наши коллеги Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин, Софья Апфельбаум лишены свободы и возможности заниматься своим профессиональным делом. Это уважаемые в театральном сообществе люди, не представляющие опасности для общества, за которых поручились десятки ведущих деятелей российской культуры и искусства. На данный момент расследование по делу окончено, обвиняемые никак не могут повлиять на его ход — и тем не менее их продолжают содержать под домашним арестом, а одного из них, Алексея Малобродского — в СИЗО.

Также нас тревожит показательная, на наш взгляд, жестокость в отношении Кирилла Серебренникова. О трагической ситуации с матерью Кирилла было известно следствию, однако вопреки элементарным законам гуманизма и милосердия, Кириллу было отказано в возможности увидеть мать живой.

Театральное сообщество пристально наблюдало за ходом расследования и намерено самым внимательным образом следить за судебным процессом по «театральному делу». Мы надеемся, что государство обеспечит проведение открытого, справедливого, состязательного процесса над Юрием Итиным, Алексеем Малобродским, Кириллом Серебренниковым, Софьей Апфельбаум. Поскольку право на справедливое правосудие гарантировано конституцией Российской Федерации.

6 марта 2018 года, Санкт-Петербург