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Дельфин выпускает новый альбом

News_detailed_picture© Дельфин / YouTube

30 марта в московском клубе «Известия Hall» состоится концертная презентация нового, десятого студийного альбома российского музыканта Андрея Лысикова (aka Дельфин).

Альбом называется «442» и уже доступен для предзаказа на iTunes.

Треклист:

  1. 520
  2. 660
  3. 744
  4. 713
  5. 925
  6. 612
  7. 387

Вместе с Дельфином (вокал, песни) в записи альбома участвовали Игорь Бабко (гитара, треки 520, 660 и 713) и Василий Яковлев (барабаны, треки 520, 660 и 713).

Клип на одну из песен с альбома, «520», 14 марта появился на YouTube.

На сайте Дельфина опубликовано расписание концертов его нового тура. После концерта 30 марта в Москве музыкант выступит в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Набережных Челнах и Уфе.

Хотел быть искренним
Хотел быть живым
Но только истина
С ранением ножевым
Упала под ноги
В груди любви скважина
Вот они - мои подвиги
Сначала бить, потом выхаживать
И только тогда, когда пустота внутри меня становится стеклом

В котором стынут золотые нити строчек
Висок проламывает стола углом
Кровь, делая видимым мой подчерк
И истина скомковываясь в исписанные листы
Падает на пол бумажных камней градом
Но есть ты
И то, что ты есть всегда рядом
И если я - свет
То жить могу только в бриллианте тебя
Заключённый в камень рассвет
я.
Истины ржавая спица
Держит собранную на неё правды кость
Я тоже могу гордиться за вбитый в его ладони гвоздь
И если правда одна, значит у каждого своя ложь
И значит будет торчать всегда
В чьей-то спине нож
Значит нет ни плохо, ни хорошо
И война — это повод в петлицах носить цветы
И всё бессердечие мира — ничто
И все молитвы пусты

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