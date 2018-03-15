Дельфин выпускает новый альбом

30 марта в московском клубе «Известия Hall» состоится концертная презентация нового, десятого студийного альбома российского музыканта Андрея Лысикова (aka Дельфин).

Альбом называется «442» и уже доступен для предзаказа на iTunes.

Треклист:

520 660 744 713 925 612 387

Вместе с Дельфином (вокал, песни) в записи альбома участвовали Игорь Бабко (гитара, треки 520, 660 и 713) и Василий Яковлев (барабаны, треки 520, 660 и 713).

Клип на одну из песен с альбома, «520», 14 марта появился на YouTube.

На сайте Дельфина опубликовано расписание концертов его нового тура. После концерта 30 марта в Москве музыкант выступит в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Омске, Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Набережных Челнах и Уфе.

Хотел быть искренним

Хотел быть живым

Но только истина

С ранением ножевым

Упала под ноги

В груди любви скважина

Вот они - мои подвиги

Сначала бить, потом выхаживать

И только тогда, когда пустота внутри меня становится стеклом

В котором стынут золотые нити строчек

Висок проламывает стола углом

Кровь, делая видимым мой подчерк

И истина скомковываясь в исписанные листы

Падает на пол бумажных камней градом

Но есть ты

И то, что ты есть всегда рядом

И если я - свет

То жить могу только в бриллианте тебя

Заключённый в камень рассвет

я.

Истины ржавая спица

Держит собранную на неё правды кость

Я тоже могу гордиться за вбитый в его ладони гвоздь

И если правда одна, значит у каждого своя ложь

И значит будет торчать всегда

В чьей-то спине нож

Значит нет ни плохо, ни хорошо

И война — это повод в петлицах носить цветы

И всё бессердечие мира — ничто

И все молитвы пусты



