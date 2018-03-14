В «Мемориале» состоится презентация книги Михаила Мейлаха «Поэзия и миф»Фрагмент обложки книги «Поэзия и миф»© Издательский дом «ЯСК»
20 марта в Международном Мемориале в Москве пройдет презентация книги «Поэзия и миф» филолога, поэта, переводчика и историка искусства Михаила Мейлаха.
Начало в 19:00, вход по предварительной регистрации.
Михаил Мейлах (р. 1945) окончил филологический факультет Ленинградского университета, примыкал к Московско-Тартуской семиотической школе, заслуженный профессор Страсбургского университета.
В 1983 году был арестован по обвинению в распространении антисоветской литературы и осужден на 7 лет лагерей и 3 года ссылки (освобожден в 1987 году). С начала 1990-х преподавал в университетах Европы и США.
Книга «Поэзия и миф» выпущенна Издательским домом «ЯСК» к семидесятилетию ученого. В нее вошли статьи Михаила Мейлаха по истории и теории литературы, лингвистике, семиотике, текстологии и стиховедению, а также «филологические воспоминания» об учителях и диалоги с писателями, поэтами и коллегами.
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