Умер Стивен Хокинг

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Сегодня, 14 марта, в своем доме в Кембридже в возрасте 76 лет умер британский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на семью ученого.

Стивен Хокинг родился в 1942 году в Оксфорде, окончил физический факультет Оксфордского университета (1962), изучал космологию в Кемриджском университете, где защитил докторскую диссертацию «Свойства расширяющихся вселенных» (1966).

Основными областями научных интересов Стивена Хокинга были космология, квантовая гравитация и теория черных дыр. В 1974 году описал процесс излучения черной дырой элементарных частиц, названный излучением Хокинга.

Занимался исследовательской и преподавательской работой в колледже Гонвилла и Киза, Институте астрономии, на кафедре прикладной математики и теоретической физики Кембриджском университете, более 20 лет возглавлял на кафедре группу, занимающуюся вопросами теории относительности и гравитации.

В 1974–1975 годах работал в Калифорнийском технологическом институте, в 1979–2009 годах занимал в Кембридже должность лукасовского профессора математики, в 2007 году основал при Кембриджском университете Центр теоретической космологии.

Стивен Хокинг уделял большое внимание популяризации науки, автор многих научно-популярных книг, в том числе «Краткая история времени» (1988), «Черные дыры и молодые вселенные» (1993), «Мир в ореховой скорлупке» (2001), участвовал в создании научно-популярных фильмов. В 2015 году стал одним из учредителей медали Стивена Хокинга за вклад в популяризацию науки.

В 1963 году у Стивена Хокинга был диагностирован боковой амиотрофический склероз — хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к полному параличу. С конца 1960-х годов передвигался в инвалидной коляске. В 1985 году после воспаления легких ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. С 1997 года инвалидная коляска Стивена Хокинга была оснащена компьютером, которым он управлял с помощью датчика, закрепленного у мимической мышцы щеки, — единственной, сохранившей подвижность.

Стивен Хокинг был награжден многими научными наградами, а также орденами и медалями разных стран, был членом Лондонского королевского общества и Национальной академии наук США, имел почетные степени Оксфордского и Гарвардского университетов.



