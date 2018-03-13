В Москве выступит испанская певица Bebe

© ABC

20 апреля испанская певица и актриса Bebe даст единственный концерт в России. Она выступит в Москве с программой «Cambio de piel», которую уже представила в Европе, США и Латинской Америке.

Концерт состоится в московском клубе «Известия Hall». Как сообщают организаторы, на нем Bebe будет петь песни со своего последнего альбома, такие как «Respirar», «Una canción», «Todo lo que deseaba», «Tan lejos tan cerca», «Borrones», «Ganamos», а также хиты c других альбомов, в том числе «La bicha», «Ella», «Malo», «Siempre me quedará».

Профессиональная карьера Bebe началась в 1995 году в составе группы Vanagloria. Ее дебютный альбом «Pafuera telarañas» (2004) принес певице награду Latin Grammy Awards (на церемонии Bebe была представлена в пяти номинациях). Альбом побил все рекорды продаж в Латинской Америке и получил статус золотого в США, Италии, Аргентине и Колумбии.

Второй и третий альбомы Bebe — «Y.» (2009) и «Un pokito de rokanrol» (2012) — были номинированы на Latin Grammy Awards. В 2016 году вышел четвертый альбом певицы, «Cambio de piel».

«В нем много света и радости, открытых мелодий, — рассказывает Bebe. — У слов появилась новая глубина, а в самой композиции появилось звучание фортепиано. Это новый этап жизни, в "Cambio de piel" — мое новое лицо».

Выпускница театральной академии в Мадриде, Bebe также снимается в кино и записывает саундтреки. Один из них — к фильму «Воспитание фей» (La educación de las hadas, 2006) — принес ей испанскую кинопремию «Гойя».



